Victor Boniface roule sur la Bundesliga depuis son départ de l'Union

Acheté pour 20 millions d'euros cet été après avoir explosé à l'Union Saint-Gilloise, Victor Boniface est depuis devenu l'une des stars incontestables du championnat d'Allemagne.

On a beau connaître les qualités de Victor Boniface suite à ses exploits sous le maillot de l'Union, il faut admettre que son début de saison à Leverkusen ne peut qu'impressionner : 14 buts et 6 assists en 20 matchs.

Auteur de 8 buts et 5 assists en Bundesliga, Boniface symbolise assez bien ce que réalise actuellement le Bayer Leverkusen, leader surprise du championnat.

Preuve du rythme infernal que tient Boniface depuis son arrivée à Leverkusen, le Nigérian a remporté pour le 4e mois d'affilée le prix de "Recrue du mois" ("Rookie Of The Month"). La grande question : peut-il tenir la cadence toute la saison et guider le Bayer vers le titre ?