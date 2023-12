Amadou Onana au centre d'une polémique : "Un penalty, ça ? Alors il doit devenir gardien de but"

Amadou Onana a provoqué un penalty lors du match opposant Everton à Manchester City. Le Diable Rouge a été malchanceux, et son entraîneur estime qu'il n'y avait aucune intention dans son geste.

Le score était de 1-1 quand Amadou Onana s'est trouvé sur la trajectoire d'un tir mancunien. L'arbitre a alors désigné le point de penalty, et Manchester City a pris l'avantage via Julian Alvarez (64e). Sean Dyche, l'entraîneur d'Everton, n'était pas content de cette décision. "Tout le monde n'a pas l'air d'accord sur le fait que ce soit un hands", souligne-t-il sur Sky Sports.

Dyche ironise ensuite : "Si ça, c'est une main volontaire, alors Onana doit devenir gardien de but, car il a de très bons réflexes". Bien sûr, l'intentionnalité n'est pas la seule raison pour siffler un penalty : il faut que le geste soit jugé "non-naturel". Ce que Sean Dyche trouve absurde.

"Les règles étaient plus simples avant. Cette histoire de position "naturelle"... En fin de compte, ça n'a aucun sens. On devrait revenir au bon vieux temps. Si c'est volontaire, un arbitre le "sent", avec l'expérience", estime l'entraîneur d'Amadou Onana.