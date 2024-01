Kompany furieux après ce qui ressemble fort à une erreur d'arbitrage : "C'est une blague !"

Burnley est passé à côté de deux points précieux ce vendredi. Luton Town a égalisé, et le but de Morris paraît entaché d'une erreur d'arbitrage.

Vincent Kompany croyait prendre trois points très précieux face à Luton Town, concurrent dans la lutte pour le maintien, ce vendredi. Jusque dans les arrêts de jeu, les Clarets menaient 1-0. Mais Luton égalisera à la 90e+2, via Carlton Morris. Un but qui sera "checké" par le VAR... et validé. Pourtant, une faute d'Elijah Adebayo semble assez claire sur le portier de Burnley, James Trafford (à voir ici).

Kompany était naturellement furieux. "C'est une blague. Une blague ! Je n'y comprends plus rien", lâche-t-il à Sky Sports après le partage (1-1). "Tout d'abord, crédit à Luton Town, c'est une excellente équipe qui mérite tous les éloges. Mais à un moment, je dois défendre mon équipe. Je trouve ça incompréhensible que cela ne soit pas considéré comme une faute".

Kompany et Burnley très frustrés

Pourtant, les arbitres vidéo n'en ont rien fait. "C'est une tentative claire de gêner le gardien. Les arbitres doivent voir ça. C'était tellement clair qu'aucun joueur de Luton Town n'a célébré le but, personne", insiste Vincent Kompany. "L'attaquant a regardé l'arbitre pour voir si c'était validé. Je n'ai aucun problème à encaisser ce but si c'est valable. Mais alors, je vais dire à mes attaquants qu'ils peuvent faire ça sur phases arrêtées et que c'est parfaitement correct", ironise-t-il ensuite.

Avec ce résultat, Burnley ne se rapproche pas de Luton, qui reste 4 points devant. Le premier non-relégable est Everton, également 4 points devant les Clarets. Bref : une victoire aurait pu avoir une importance énorme pour Kompany et ses hommes...