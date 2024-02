Thibaut Courtois réussit un incroyable pari : "C'est un vrai extraterrestre"

À la surprise générale, Thibaut Courtois était déjà de retour à l'entraînement cette semaine. Plusieurs mois avant la date prévue...

Thibaut Courtois avait fait sensation il y a quelques mois en annonçant, de lui-même, son forfait pour l'Euro 2024. Le Diable Rouge assurait en effet que même s'il revenait dans le coup, ce ne serait qu'en fin de saison, et qu'il ne serait dès lors pas à 100% pour la compétition. Une façon aussi de couper court aux polémiques concernant son conflit avec Domenico Tedesco.

Car depuis, tout s'est accéléré. Alors que le Real Madrid avait déclaré espérer revoir Courtois sur les terrains en avril, le Belge a de l'avance sur son programme. Le voilà déjà de retour à l'entraînement... et nous ne sommes qu'en février. "C'est fou et en même temps, ça ne me surprend pas, car c'est un extraterrestre", déclare Silvio Proto sur RTL Sport à ce sujet.

"On n'aura quasiment plus jamais un Thibaut Courtois. Ce qu'il fait là, arriver à revenir en forme... J'avais souhaité à son papa qu'il revienne pour la finale de la Ligue des Champions. Là, il est deux mois en avance", ajoute l'ancien Diable. Bien sûr, si Courtois revient en forme avant l'Euro 2024, le "débat" concernant son retour en sélection ressurgira...