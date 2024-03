🎥 Carton plein pour les Diables Rouges à Tubize

Les Diables Rouges s'entraßnent actuellement au centre de Tubize afin de préparer leurs deux prochaines rencontres amicales.

A cette occasion, l'Union belge de football avait organisé un Family Day. L'opportunité pour les supporters des Diables Rouges de rencontrer leurs idoles.

Comme l'explique l'agence Belga, l'évènement a rencontré un certain succès. En effet, 2.000 supporters étaient présents ce mercredi. Au programme, une séance d'entraînement d'une heure et quart dispensée par le sélectionneur, Domenico Tedesco. "Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Profiter bien de l'entraînement, des stars, de cette belle journée. C'est un jour parfait", s'était adressé Tedesco à la foule.

"On a essayé de vous offrir un bel entraînement, on vous attend en juin pour nous donner un dernier coup de boost avant l'Euro où l'on essaiera de faire le maximum", a déclaré Jan Vertonghen. "Un grand merci d'être venu dans ce magnifique camp d'entraînement en espérant que vous avez pu apprécier ce nouveau groupe. On compte sur vous pour les deux derniers matches de préparation à Bruxelles", s'est exprimé Thomas Meunier, de retour chez les Diables Rouges après un an d'absence.

Un concert pop flamand était, outre, organisé. Il n'a pas été possible pour les joueurs de signer des autographes. En revanche, le groupe a pris une photo avec les supporters en arrière-plan.