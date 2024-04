🎥 "Vintage" Benteke : deux goals pour le Diable Rouge, qui célèbre à la LeBron James

DC United a battu les Seattle Sounders (2-1) ce samedi soir en Major League Soccer. Une victoire signée Christian Benteke : le Belge a inscrit les deux buts de son équipe. Le premier pour égaliser sur penalty, à la 32e minute.

Le second, d'une belle tête typique de "Bentegoal", pour faire 2-1 juste avant la pause. Christian Benteke inscrivait là ses 7e et 8e goals de la saison en MLS, en 8 rencontres.

That man AGAIN! đŸ€Ż



Christian Benteke with a towering header to give @dcunited the lead. pic.twitter.com/b0UW9SmjMn