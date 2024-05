🎥 Christian Benteke est en FEU en MLS avec un triplé très spécial !

Christian Benteke (33 ans) est en feu en MLS. Auteur d'un doublé il y a deux semaines contre Philadelphie, l'attaquant de DC United a remis ça la nuit passée contre Atlanta United, en mieux : il s'est cette fois offert un triplé.

Et pas n'importe quel triplé : Benteke a inscrit trois buts de la tête, comme à la grande époque. Les deux premiers sont inscrits sur des centres venus de la droite, le troisième sur corner.

Nothing new here, just another Christian Benteke header. đŸ„±



đŸ“ș #MLSSeasonPass: https://t.co/PJKVUpTtwr pic.twitter.com/iU7NA3pM5Z