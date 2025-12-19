L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

Charleroi a accroché Genk (2-2) pour lancer cette nouvelle journée de Pro League. Les Zèbres ont eu l'occasion de prendre les devants, ils ont finalement dû lutter jusqu'au bout pour revenir au score.

Moins d'une semaine après la première rencontre de Charleroi sans Rik De Mil sur son banc, le Mambourg accueillait une autre première, celle de Genk sans Thorsten Fink. Pour ce duel d'intérimaires face à Domenico Olivieri, Hans Cornelis a relancé Martin Delavallée dans les buts suite au départ de Mohamed Koné à la CAN.

Pour le reste, il s'agissait du même onze que le week-end dernier : malgré son but salvateur contre l'Union, Antoine Colassin a retrouvé sa place sur le banc. Dans le camp limbourgeois, Daan Heymans était bien titulaire pour son retour dans le Pays Noir, contrairement à Jarne Steuckers.

La première occasion à se mettre sous la dent arrive peu avant le quart d'heure, elle est à mettre à l'actif de Genk. Mais le tir de Zakaria El Ouahdi a avant tout permis à Martin Delavallée de se chauffer les gants à son premier poteau. Le gardien carolo était en revanche bien impuissant sur l'ouverture du score du Racing une minute plus tard. Surmonté, il n'a pu que constater toute la malice de Bryan Heynen pour devancer Chieck Keita sur une rentrée en touche et mettre les siens aux commandes d'une reprise acrobatique (14e, 0-1).

Sonné, Charleroi n'a véritablement réagi que dans le troisième quart d'heure. La première possibilité zébrée découle d'un centre d'Antoine Bernier au second poteau. Parfait Guiagon a alors parfaitement remisé au petit rectangle pour Aurélien Scheidler, qui a vu sa reprise contrée devant la ligne de but.





Enfin lancé, Charleroi a fini par égaliser à trois minutes du temps réglementaire. Sur un corner renvoyé plein axe, Yacine Titraoui a repris le ballon en première intention et a canonné hors de portée d'Hendrick Van Crombrugge (42e, 1-1).

En plein temps fort, le Sporting n'est pas passé loin de renverser complètement la situation juste avant de retourner au vestiaire, sur une nouvelle percée de Titraoui pour isoler Guiagon. Mais ce dernier n'en a pas profité, plaçant le ballon au-dessus, 1-1 au repos. Pas de changement en vue de la reprise, mais une intervention de chaque gardien dès les cinq premières minutes sur des frappes d'El Ouahdi et Titraoui, deux des meilleurs hommes sur la pelouse.

Genk plie mais ne rompt pas

De quoi donner le ton d'une deuxième mi-temps débridée, avec des espaces et deux équipes allant d'un rectangle à l'autre comme dans le moneytime. Charleroi a bien failli en profiter, mais le coup franc forcé à l'entrée du rectangle et pris en charge par Patrick Pflücke s'est écrasé sur la barre.

Alors que plusieurs autres situations chaudes donnaient au Sporting l'impression qu'il était proche de passer devant, la pièce est tombée dans le camp visiteur. Et sur ce coup, Charleroi ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur le coup franc fatidique, personne n'était au marquage sur Bryan Heynen, qui s'est offert un doublé sans la moindre opposition au second poteau (69e, 1-2).

A nouveau dos au mur, les Zèbres sont repartis à l'attaque. Mais ni le penalty demandé en vain par Scheidler, ni les frappes de Guiagon et Pflücke dans le rectangle n'ont permis aux hommes d'Hans Cornelis de revenir au score. En contre, Delavallée a même du intervenir pour empêcher Oh de faire le break.

Alors que le temps additionnel se profilait, les efforts carolos ont tout de même fini par être récompensés. Comme contre l'Union, la fin de match et les phases arrêtées ont fait exulter au Mambourg. C'est Parfait Guiagon, laissé presque aussi seul qu'Heynen au second poteau, qui s'est chargé du 2-2 pour accrocher le partage. Même verdict que le weekend dernier, une nouvelle prestation convaincante à mettre à l'actif d'Hans Cornelis et de ses hommes.