Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk

Charleroi a mis une demi-heure à rentrer dans son match mais a ensuite mis Genk sous pression. Voici les notes des joueurs.

Delavallée (6) : moins de présence que Koné entre les perches. Sur le premier but de Genk, il avance avant de reculer et se faire lober. Sur le second, une sortie des poings aurait fait du bien. Mais deux solides arrêts, dont une intervention cruciale pour empêcher Oh de faire 1-3 en contre.

Blum (6) : quelques dédoublements qui ont offert des solutions à Bernier, de la présence pour se faire respecter sur son flanc mais moins de situations offensives amenées que Kevin Van den Kerkhof, qui a fait son retour dans la dernière demi-heure.

Ousou (6,5) : Hyeon-gyu Oh, son opposant direct, n'est pas forcément un attaquant qui pèse sur les défenses. Ousou a donc pu s'installer sans trop de difficultés.

Keita (5) : parfois pris dans son dos par Oh et Medina, devancé dans le rectangle par Heynen sur l'ouverture du score de Genk. Moins rassurant que lors des dernières semaines.

Nzita (6) : des difficultés dans la première demi-heure face à la vivacité de Karetsas, du répondant pour reprendre le dessus par la suite. Mais à quelques centimètres de voir sa faute se transformer en penalty peu avant sa sortie.



Lire aussi… L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end›

Camara (5,5) : beaucoup d'intensité au milieu de terrain mais quelques pertes des balles qui ont ouvert des espaces en seconde mi-temps.

Titraoui (8) : quel match de l'Algérien. Légitimement déçu de son absence de la CAN, il a montré tout ce qu'il pouvait apporter en l'espace de 90 minutes, avec des récupérations hautes, des projections et des frappes de loin, dont une magnifique pour égaliser juste avant la mi-temps.

Bernier (6,5) : beaucoup d'appels en profondeur qui ont fait mal comme à l'Union. De la percussion mais peu de danger amené par ses centres.

Pflücke (7) : peu de ballons touchés durant la première demi-heure, ce qui expliques ses décrochages pour initier les actions de plus bas, avec beaucoup de justesse dans toutes les zones du terrain. Et à quelques centimètres près, cela payait sur coup franc, mais la latte en a décidé autrement.

Guiagon (7) : il lui a fallu 30 minutes pour rentrer dans le match. Sa feinte pour faire choir l'arbitre l'a lancé, il a ensuite retrouvé son mordant durant le temps fort carolo du troisième quart d'heure...qu'il a oublié de conclure par le 2-1, avec une grosse occasion placée au-dessus du but. C'est finalement lui qui égalise en toute fin de match pour accrocher le partage.

Scheidler (6) : un match à la Scheidler, avec des courses gratuites, de l'énergie à revendre dans les duels mais peu de ballons exploitables dans le rectangle. A tout de même failli retrouver le chemin des filets en costaud au petit rectangle mais s'est fait contrer devant la ligne de but.