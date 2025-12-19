Analyse Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a mis une demi-heure à rentrer dans son match mais a ensuite mis Genk sous pression. Voici les notes des joueurs.

Delavallée (6) : moins de présence que Koné entre les perches. Sur le premier but de Genk, il avance avant de reculer et se faire lober. Sur le second, une sortie des poings aurait fait du bien. Mais deux solides arrêts, dont une intervention cruciale pour empêcher Oh de faire 1-3 en contre.

Blum (6) : quelques dédoublements qui ont offert des solutions à Bernier, de la présence pour se faire respecter sur son flanc mais moins de situations offensives amenées que Kevin Van den Kerkhof, qui a fait son retour dans la dernière demi-heure.

Ousou (6,5) : Hyeon-gyu Oh, son opposant direct, n'est pas forcément un attaquant qui pèse sur les défenses. Ousou a donc pu s'installer sans trop de difficultés.

Keita (5) : parfois pris dans son dos par Oh et Medina, devancé dans le rectangle par Heynen sur l'ouverture du score de Genk. Moins rassurant que lors des dernières semaines.

Nzita (6) : des difficultés dans la première demi-heure face à la vivacité de Karetsas, du répondant pour reprendre le dessus par la suite. Mais à quelques centimètres de voir sa faute se transformer en penalty peu avant sa sortie.

Lire aussi… L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

Camara (5,5) : beaucoup d'intensité au milieu de terrain mais quelques pertes des balles qui ont ouvert des espaces en seconde mi-temps.

Titraoui (8) : quel match de l'Algérien. Légitimement déçu de son absence de la CAN, il a montré tout ce qu'il pouvait apporter en l'espace de 90 minutes, avec des récupérations hautes, des projections et des frappes de loin, dont une magnifique pour égaliser juste avant la mi-temps.

Bernier (6,5) : beaucoup d'appels en profondeur qui ont fait mal comme à l'Union. De la percussion mais peu de danger amené par ses centres.

Pflücke (7) : peu de ballons touchés durant la première demi-heure, ce qui expliques ses décrochages pour initier les actions de plus bas, avec beaucoup de justesse dans toutes les zones du terrain. Et à quelques centimètres près, cela payait sur coup franc, mais la latte en a décidé autrement.

Guiagon (7) : il lui a fallu 30 minutes pour rentrer dans le match. Sa feinte pour faire choir l'arbitre l'a lancé, il a ensuite retrouvé son mordant durant le temps fort carolo du troisième quart d'heure...qu'il a oublié de conclure par le 2-1, avec une grosse occasion placée au-dessus du but. C'est finalement lui qui égalise en toute fin de match pour accrocher le partage.

Scheidler (6) : un match à la Scheidler, avec des courses gratuites, de l'énergie à revendre dans les duels mais peu de ballons exploitables dans le rectangle. A tout de même failli retrouver le chemin des filets en costaud au petit rectangle mais s'est fait contrer devant la ligne de but.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
KRC Genk

Plus de news

L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

22:42
Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

23:11
Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

22:20
Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

21:20
Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

21:40
D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

22:00
Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

21:00
Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

19:30
Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon" Interview

Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

20:40
Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

20:20
En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

20:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
1
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

19:00
Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

18:40
Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

18:20
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

18:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

17:30
Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

17:00
Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

16:00
1
Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

16:30
Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça" Interview

Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça"

15:30
Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

15:00
Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

12:20
Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

12:00
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved