Réaction Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir accroché l'Union, Charleroi a réalisé un autre match plein contre Genk. De quoi permettre à Hans Cornelis de marquer des points.

Hans Cornelis ne s'en est jamais caché, le costume d'entraîneur principal ne lui fait pas peur, il l'a d'ailleurs déjà endossé à Lokeren. Parviendra-t-il à convaincre la direction carolo de lui faire confiance au moins jusqu'en fin de saison ? Les deux matchs aboutis face à l'Union et Genk sont un plaidoyer en ce sens.

Menés lors des deux rencontres, les Zèbres n'ont pas paniqué. Sans bouleverser l'équilibre de l'équipe, Cornelis est parvenu à inverser la dynamique : ses hommes ont dominé leurs deux derniers adversaires (pourtant d'un certain calibre à l'échelle de la compétition belge) en seconde mi-temps et auraient sans doute mérité plus que ces deux points glanés.

Suffisant pour inciter la direction à le confirmer comme entraîneur principal ? "Il vit ça à fond. Le premier match face à l'Union était encourageant, celui-ci l'est aussi. On fera le point après le match à Anderlecht mais pour le moment, on est très contents des résultats, du coaching et des joueurs. Il y a un très bon état d'esprit", explique le directeur général Pierre-Yves Hendrickx.

Charleroi ne ferme aucune porte 

Rien n'est encore fixé quant à l'identité définitive du futur T1 : "On reçoit des propositions mais on n'a encore parlé de rien. On attend que les trois matches soient passés pour le point avec Hans. C'était convenu depuis le début avec lui et le staff que les trois matches ici étaient pour eux, il n'y a pas de raison de changer d'optique en cours de route".

Lire aussi… Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction
Sur base du jeu pratiqué lors des deux derniers matchs, Charleroi a de quoi revendiquer plus que sa douzième place actuelle. Mais Pierre-Yves Hendrickx ne veut pas s'emballer pour autant : "Avec la mentalité affichée aujourd'hui et contre l'Union, on peut encore faire de grandes choses. Mais on n'a jamais parlé des Play-offs 1 ! Ici, il y a déjà deux invités, Saint-Trond et Malines, souvent il n'y en a qu'un.  Quel que soit le niveau du classement, il faut avant tout faire des séries de bons résultats, parvenir à enchaîner".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
KRC Genk

Plus de news

Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

08:30
Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement" Réaction

Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement"

07:20
La seule satisfaction pour Charleroi ? : "Il y a une connexion entre les supporters et moi"

La seule satisfaction pour Charleroi ? : "Il y a une connexion entre les supporters et moi"

07:41
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11

12:20
Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

12:20
Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk Analyse

Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk

23:28
6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

12:00
L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

22:42
Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

11:06
Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

11:22
De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

10:30
"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

09:30
1
Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

10:00
"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

09:00
Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

08:01
La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe

La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe

07:00
Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement

Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement

06:30
Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

23:11
Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

22:20
Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

21:20
Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

21:40
D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

22:00
Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

21:00
Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

19:30
Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon" Interview

Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

20:40
Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

20:20
En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

20:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

19/12
1
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

19/12
Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

19:00
Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

18:40
Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

18:20
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

19/12
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

19/12
Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

18:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved