Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi

Après avoir accroché l'Union, Charleroi a réalisé un autre match plein contre Genk. De quoi permettre à Hans Cornelis de marquer des points.

Hans Cornelis ne s'en est jamais caché, le costume d'entraîneur principal ne lui fait pas peur, il l'a d'ailleurs déjà endossé à Lokeren. Parviendra-t-il à convaincre la direction carolo de lui faire confiance au moins jusqu'en fin de saison ? Les deux matchs aboutis face à l'Union et Genk sont un plaidoyer en ce sens.

Menés lors des deux rencontres, les Zèbres n'ont pas paniqué. Sans bouleverser l'équilibre de l'équipe, Cornelis est parvenu à inverser la dynamique : ses hommes ont dominé leurs deux derniers adversaires (pourtant d'un certain calibre à l'échelle de la compétition belge) en seconde mi-temps et auraient sans doute mérité plus que ces deux points glanés.

Suffisant pour inciter la direction à le confirmer comme entraîneur principal ? "Il vit ça à fond. Le premier match face à l'Union était encourageant, celui-ci l'est aussi. On fera le point après le match à Anderlecht mais pour le moment, on est très contents des résultats, du coaching et des joueurs. Il y a un très bon état d'esprit", explique le directeur général Pierre-Yves Hendrickx.

Charleroi ne ferme aucune porte

Rien n'est encore fixé quant à l'identité définitive du futur T1 : "On reçoit des propositions mais on n'a encore parlé de rien. On attend que les trois matches soient passés pour le point avec Hans. C'était convenu depuis le début avec lui et le staff que les trois matches ici étaient pour eux, il n'y a pas de raison de changer d'optique en cours de route".

Lire aussi… Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction›

Sur base du jeu pratiqué lors des deux derniers matchs, Charleroi a de quoi revendiquer plus que sa douzième place actuelle. Mais Pierre-Yves Hendrickx ne veut pas s'emballer pour autant : "Avec la mentalité affichée aujourd'hui et contre l'Union, on peut encore faire de grandes choses. Mais on n'a jamais parlé des Play-offs 1 ! Ici, il y a déjà deux invités, Saint-Trond et Malines, souvent il n'y en a qu'un. Quel que soit le niveau du classement, il faut avant tout faire des séries de bons résultats, parvenir à enchaîner".