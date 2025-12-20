Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

Genk concède un partage contre Charleroi malgré deux buts de Bryan Heynen. Déçu, le capitaine a évoqué ce qui n'allait plus.

Genk est reparti de Charleroi avec seulement un point (2-2 à une minute de la fin du match), malgré les deux buts de Bryan Heynen. Après la rencontre, le capitaine n'était pas du tout content au micro de Sporza.

"La déception est immense, surtout parce que nous dominions la première mi-temps. Un peu moins en seconde, mais nous n'avons pas concédé grand-chose jusqu'à ce but. C'est dommage d'avoir marqué deux fois ici sans repartir avec les trois points", explique-t-il. Pour lui, Genk avait la rencontre sous contrôle.

Il a évoqué le nouveau système de jeu et l’état d’esprit du groupe : "Nous avons joué avec un système différent, ce qui a entraîné une répartition des rôles légèrement différente. On sentait beaucoup d'énergie ; tout le monde se donnait à fond. C'est une performance sur laquelle nous pouvons nous appuyer."

Fink n'arrivait plus à motiver ses troupes

Le capitaine n’a pas esquivé le sujet sensible du changement d’entraîneur. "Tout le monde s’entendait bien avec l’entraîneur (Thorsten Fink, NDLR). Nous n’arrivions plus à être performants sur le terrain."

Lire aussi… Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement"›

Heynen préfère se tourner vers la suite. Il explique que l’équipe travaille bien et qu’elle veut avancer. "À l’entraînement, tout le monde est sur la même longueur d’onde. C'est important de trouver la bonne personne. Peu importe quand elle arrivera."