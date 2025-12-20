Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement"

Yacine Titraoui a remis Charleroi dans le match avec une frappe somptueuse. Il regrette les nombreuses occasions non converties par le Sporting durant ses temps forts.

Côté pile, Charleroi est revenu deux fois au score après avoir été mené et s'est procuré assez d'occasions que pour revendiquer la victoire, ou du moins passer devant lorsque le score était de 1-1. Côté face, le Sporting se fait surprendre sur deux phases arrêtées et a encore une fois manqué de réalisme dans le rectangle adverse.

"On est déçus, il y avait la place pour gagner. Oui, c'est sur la fin qu'on égalise, mais nous avons eu les occasions pour mener au score bien avant", estime Yacine Titraoui à notre micro. "On a assez mal commencé, mais à partir de la demi-heure, nous étions la meilleure équipe sur le terrain".

Une égalisation sans se poser de question

Le milieu de terrain a ramené Charleroi à hauteur dans le troisième quart d'heure avec une frappe très pure à l'issue d'un corner renvoyé dans l'axe : "Ma frappe ? Je travaille souvent ce genre de phases à l'entraînement, je reste après chaque séance ou presque pour tirer au but. C'est très important pour un milieu de terrain".

Titraoui a ainsi contribué à arracher un nouveau point contre l'une des grosse cylindrées de notre championnat après le partage contre l'Union. De quoi permettre à Hans Cornelis de marquer les esprits : "Le départ de Rik De Mil ne nous pose pas de problème. Hans a gardé l’ossature de son prédécesseur, c’est à nous de montrer du répondant, en intégrant au mieux les points de travail sur lesquels il souhaite nous faire progresser".

Comme Parfait Guiagon (l'autre buteur carolo de la soirée), l'Algérien rêvait de participer à la CAN mais n'a pas été retenu dans la liste finale : "Si je vais regarder la compétition ? Bien sûr. Avant d'être un joueur, je suis un supporter de l'Algérie. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible, et j'y crois". Pour Charleroi, garder ses deux leaders est en tout cas un coup de pouce non négligeable, le match d'hier soir l'a encore rappelé.