La seule satisfaction pour Charleroi ? : "Il y a une connexion entre les supporters et moi"

Charleroi y a cru jusqu'au bout et a arraché le partage 2-2 contre Genk. C'est le sixième match de suite sans victoire pour les Carolos.

Charleroi et Genk se sont quittés sur un partage 2-2 au Mambourg vendredi soir. Mené 2-1, le Sporting a trouvé les ressources pour égaliser en fin de rencontre grâce à Parfait Guiagon.

Après le match, le milieu de terrain ivoirien a expliqué que ce duel avait été très compliqué. "Ce n’était pas facile. On était mené 2-1 et il fallait pousser." Pour lui, l’équipe a montré du caractère et n’a pas abandonné.

Guiagon a expliqué ce que l’entraîneur a dit à la mi-temps. En quelques mots : ne rien lâcher, jouer avec envie et croire à la victoire. "C’est ce que le coach avait demandé, et on l’a appliqué", a-t-il raconté.

Beaucoup de frustrations

Le joueur a reconnu qu'il était très déçu. "Quand tu reviens à 1-1 et que tu encaisses encore, ça fait mal au cœur." Mais il ajoute que le football est fait de hauts et de bas et qu’il faut avancer, même quand c’est difficile.

Il est revenu sur son but et sa célébration avec les supporters. Pour lui, ce moment signifie beaucoup. "Il y a une connexion entre les supporters et moi. C’est important pour avancer ensemble." C’est un message fort pour unir l’équipe et les supporters, la dernière victoire remontant au match contre Westerlo.