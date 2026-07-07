Malmenée, l'Argentine revient de nulle part et évite de justesse le piège tendu par l'Égypte

Menée 0-2 à moins de vingt-cinq minutes du terme, l'Argentine a renversé la vapeur pour éliminer l'Égypte de la Coupe du monde, ce mardi soir. L'Albiceleste est qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur de Suisse - Colombie.

Place aux deux derniers huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi. Avec, en première partie de soirée, une affiche assez déséquilibrée sur le papier entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Égypte, qui avait accroché la Belgique en poules.

L'Albiceleste était évidemment la grande favorite de cette rencontre et se voyait déjà affronter le vainqueur de la Suisse ou de la Colombie en quarts de finale. Les Pharaons ne l'entendaient toutefois pas de cette oreille et ont créé la surprise dès la fin du premier quart d'heure en ouvrant le score via Yasser Ibrahim (0-1, 15e).

L'Argentine avait toutefois l'occasion de gommer son timide début de match cinq minutes plus tard, avec une faute sifflée à l'encontre de Haissem Hassam dans la surface. L'arbitre français François Letexier a logiquement accordé un penalty aux Argentins... manqué par Lionel Messi, qui a vu le portier Mostafa Shobeir partir du bon côté et détourner sa frappe (21e).

L'entame de match parfaite des Pharaons

La galère pour les hommes de Lionel Scaloni, en véritable difficulté pour faire la différence face au bloc bien regroupé de l'Égypte, également très dangereuse en contre-attaque. C'est d'ailleurs de cette manière que nos adversaires en poules pensaient inscrire le but du 0-2 peu avant l'heure de jeu au terme d'une magnifique action collective, mais le but de Mostafa Ziko a été refusé pour une faute à la récupération du ballon, à proximité du rectangle d'en face (58e).

Une immense joie de courte durée pour l'Égypte, qui a toutefois continué à proposer du football et qui n'a pas "garé le bus" devant sa cage, tandis que l'Argentine peinait toujours autant à cadrer une tentative (cinq sur dix-huit, seulement) malgré plusieurs situations dangereuses. Les Pharaons ont donc méritoire­ment inscrit le but du break juste avant la pause boisson de la seconde période, via Mostafa Ziko, cette fois récompensé (0-2, 67e).





"A la Belge", l'Argentine renverse l'Égypte

Dos au mur, l'Argentine n'a cependant pas rendu les armes et a continué à mettre la pression devant la cage égyptienne, sachant qu'un but pouvait tout faire basculer. Il est tombé, à quinze minutes de la fin du temps réglementaire, avec une reprise de la tête de Cristian Romero sur un centre de Lionel Messi. De quoi relancer la partie (1-2, 79e).

Et c'est peu de l'écrire, puisque l'Albiceleste égalisait déjà quatre minutes plus tard des pieds de l'inévitable Lionel Messi, à la bonne place pour reprendre un second ballon et trouver le plafond du but (2-2, 83e). À la manière du Sénégal contre la Belgique, l'Égypte a donc concédé un avantage de deux buts dans les dernières minutes et l'a payé à la fin du temps additionnel, à la différence des Lions de la Teranga qui avaient tenu jusqu'en prolongations.

L'Argentine a en effet inscrit le but de la victoire dans les toutes dernières minutes grâce à une reprise de la tête victorieuse d'Enzo Fernandez (3-2, 90+1e). Victoire sur le fil de l'Argentine, qui rejoint les quarts de finale de la Coupe du monde dans la douleur. L'Égypte aurait mérité mieux, mais a craqué en fin de rencontre.