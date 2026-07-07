Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Romero

C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

Quatre millions d'euros pour un joueur excédentaire ? Seul le Club de Bruges en est capable en Belgique. Les Blauw & Zwart ont officialisé un accord avec Getafe pour le transfert définitif de Zaid Romero. (Lire la suite)

Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

Jeune défenseur central allemand de Schalke 04, Claudio Katunda figurait sur la short-list de plusieurs clubs de Jupiler Pro League. Le natif de Hanovre a fait son choix et rejoint Zulte Waregem. (Lire la suite)