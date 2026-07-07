Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Romero

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