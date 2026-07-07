C'est officiel : un nouveau défi particulièrement lucratif pour Olivier Renard

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Limogé du Sporting d'Anderlecht il y a quatre mois, Olivier Renard signe du côté d'Al-Shabab, treizième du championnat saoudien la saison dernière. Le club dans lequel évoluent Yannick Carrasco, mais aussi l'ancien Anderlechtois Wesley Hoedt.