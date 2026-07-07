OFFICIEL : un joueur portugais débarque à Dender

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un joueur portugais débarque à Dender
Photo: © photonews
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Dender s'est renforcé avec l'arrivée du défenseur portugais Pedro Gomes. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de deux saisons, assorti d'une option pour une année supplémentaire.

"Gomes est un défenseur central droitier qui peut également évoluer comme arrière droit ou milieu défensif", a indiqué Dender dans un communiqué publié sur son site officiel ce mardi. 

Formé notamment au Sporting CP et à Boavista, le Portugais a ensuite acquis de l'expérience dans son pays, mais aussi en Azerbaïdjan et en Espagne. Son dernier club était le Valencia Mestalla, l'équipe réserve du Valencia CF.

"Avec son profil et son expérience, Pedro apportera davantage de concurrence en défense", a ajouté le club. Après sa relégation de Pro League la saison dernière, Dender espère retrouver rapidement l'élite. Dans cette optique, l'arrivée de Pedro Gomes est considérée comme un renfort important. 

Libre de tout contrat

Selon Transfermarkt, le défenseur portugais de 23 ans est actuellement valorisé à environ 150.000 euros. Le joueur était libre de tout contrat et rejoint donc le club gratuitement.

Au cours de sa carrière, Pedro Gomes a également porté les couleurs de Kapaz, en Azerbaïdjan, ainsi que de plusieurs clubs portugais comme Boavista, l'Atlético CP, Amora et les équipes de jeunes du Sporting CP. Il tentera désormais de s'imposer en Belgique, où il espère obtenir du temps de jeu.

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