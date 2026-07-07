Un cinquième titulaire de Westerlo s'en va et rapporte quatre millions d'euros

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Westerlo risque de perdre un joueur important cet été. Le défenseur central Emin Bayram suscite l'intérêt du club turc de Galatasaray, où il a été formé. Des discussions sont en cours et un retour n'est pas à exclure... loin de là.