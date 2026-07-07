Un cinquième titulaire de Westerlo s'en va et rapporte quatre millions d'euros

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un cinquième titulaire de Westerlo s'en va et rapporte quatre millions d'euros
Photo: © photonews

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Westerlo risque de perdre un joueur important cet été. Le défenseur central Emin Bayram suscite l'intérêt du club turc de Galatasaray, où il a été formé. Des discussions sont en cours et un retour n'est pas à exclure... loin de là.

Loïc Woos

Bayram quitte bien Westerlo, mais pas pour le Galatasaray

Petite surprise dans le dossier Emin Bayram, qui quitte bel et bien Westerlo pour le championnat turc, mais pas pour le club du Galatasaray. Le défenseur central s'est en effet engagé à Basaksehir contre une indemnité estimée à quatre millions d'euros. Bayram est le cinquième joueur clé à quitter Westerlo, après Sayyadmanesh, Ferri, Piedfort et Alcocer.

Ce n'est pas tout, puisque Roman Neustädter, arrivé en Campine en 2022, ne voit pas son contrat de joueur renouvelé mais intègre le staff technique pour la saison prochaine. Le défenseur central de 38 ans a été international russe à treize reprises.

Champion de Turquie devant le Fenerbahçe et le Trabzonspor, le Galatasaray recherche activement un nouveau défenseur central et s’intéresse de près à l’un de ses anciens jeunes joueurs. Le club turc s’est renseigné sur la situation d’Emin Bayram, sous contrat avec Westerlo depuis l’été 2024 et formé au Gala entre 2011 et 2021.

L’intérêt de Galatasaray ne repose pas uniquement sur des raisons sportives. Le club d’Istanbul souhaite également mieux aligner son effectif sur la réglementation européenne concernant les joueurs formés sur le territoire.

Un joueur comme Emin Bayram correspond donc parfaitement au profil recherché. Il connaît le club, a acquis de l’expérience à l’étranger tout en gardant une belle marge de progression et peut également être sélectionné pour les compétitions européennes. Cette situation rend le défenseur particulièrement intéressant, même si aucun accord n’a encore été trouvé. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent.

Emin Bayram courtisé par Galatasaray, Westerlo n’est pas vendeur

Toutefois, pour Westerlo, un départ est encore loin d’être certain. Emin Bayram est encore sous contrat pour deux saisons supplémentaires et s’est imposé comme un joueur clé de l’équipe campinoise depuis son arrivée. Lors de la saison 2025-2026, le Turc de 23 ans a disputé 29 matchs en Jupiler Pro League, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives. Il compte également treize sélections en équipe de Turquie des moins de 21 ans.


Avec une valeur marchande estimée à quatre millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt et un contrat en cours, Westerlo n’a aucune raison de se laisser marcher dessus sur le plan financier. Le club campinois n’est pas réputé pour laisser partir ses joueurs pour une bouchée de pain et ce dossier ne devrait pas faire office d’exception.

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