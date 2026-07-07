Nicky Hayen quitte le Racing Genk et a déjà un autre club !

Grosse surprise dans le Limbourg, où Nicky Hayen fait ses valises ! L'entraîneur du Racing Genk prend la route de Burnley, relégué en Championship à l'issue de la saison dernière.

C'est un véritable tremblement de terre limbourgeois annoncé cet après-midi par nos confrères anglais de Sky Sports et confirmé par Het Laatste Nieuws quelques instants plus tard : Nicky Hayen va quitter le Racing Genk !

Arrivé au mois de décembre à la Cegeka Arena, l'entraîneur de 45 ans va prendre la route de Burnley, relégué en Championship, la deuxième division anglaise, à l'issue de la saison dernière.

Champion de Belgique avec le Club de Bruges, Hayen n'était pas parvenu à qualifier le Racing Genk pour les Champions Play-Offs, mais tout portait à croire que les clés de la maison lui seraient confiées la saison prochaine, afin qu'il crée un projet pouvant remettre le club au sommet du football belge.

BREAKING: Burnley are in advanced talks over their vacant Head Coach position with KRC Genk coach Nicky Hayen 🚨 pic.twitter.com/1QHwRMzGed — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 7, 2026

Nicky Hayen va devenir l'entraîneur de Burnley en Championship

Ce ne sera donc pas le cas, puisque Nicky Hayen s'apprête à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre, lui qui aurait déjà communiqué son départ aux joueurs du Racing Genk. Son arrivée à Burnley devrait se concrétiser ce mercredi, ce qui va donc forcer le Racing Genk à lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais, la préparation pour la saison prochaine ayant déjà commencé.





En Championship, Nicky Hayen va croiser le fer avec un certain Philippe Clément, entraîneur de Norwich, avec qui il pourrait se disputer les premiers rôles et la promotion en Premier League. Hayen va remplacer Mike Jackson, qui était venu jouer les pompiers de service fin avril dernier après une saison plus que compliquée pour les Clarets.

Genk jouera son premier match officiel de la saison le 9 août à 16h00 sur la pelouse de Zulte Waregem, et affrontera d'ici là le SK Beveren, Motherwell, Falkirk, l'AZ Alkmaar ou encore Twente durant sa préparation. Les Limbourgeois feront face à un mois de septembre déjà compliqué, avec des rencontres face à Anderlecht, à Gand et au Club de Bruges au programme.