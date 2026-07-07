Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

Jeune défenseur central allemand de Schalke 04, Claudio Katunda figurait sur la short-list de plusieurs clubs de Jupiler Pro League. Le natif de Hanovre a fait son choix et rejoint Zulte Waregem.

En juin, nous vous révélions l'intérêt du Standard de Liège pour Claudio Katunda, robuste défenseur central mesurant 2,00 mètres à 19 ans et membre de l'équipe réserve de Schalke 04 évoluant en Regionalliga West, le quatrième niveau allemand.

Le Matricule 16 était le premier à véritablement se mettre sur la piste du natif de Hanovre, mais il nous revient que la direction sportive des Rouches et l'entourage du joueur n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde, ce qui a assez rapidement mis fin aux discussions.

Zulte Waregem s'est rapidement rapproché de Claudio Katunda

Un deuxième club de Jupiler Pro League avait également entamé de premières démarches pour recruter Claudio Katunda : Zulte Waregem, où la politique de recrutement à l'étranger fonctionne très bien ces derniers temps, avec notamment la vente de Jeppe Erenbjerg cet été contre 5,5 M€ et celles du duo Tochukwu Nnadi – Pape Demba Diop l'été dernier, pour plus de 10 millions d'euros de bénéfice au total.

L'Essevee proposait un projet attrayant et ambitieux au Germano-Congolais, qui a rapidement été séduit par les pensionnaires du stade Arc-en-ciel pour effectuer ses grands débuts dans le monde professionnel. Les discussions étaient à un stade avancé depuis la fin du mois de juin.

Faris Haroun et l'Antwerp ont tenté leur chance... en vain

Mais alors qu'un accord était proche, un troisième club de D1A a tout tenté pour recruter Claudio Katunda : l'Antwerp, via le directeur sportif de son centre de formation et ancien capitaine, Faris Haroun. Une approche jugée tardive, alors que le Great Old avait déjà été sondé quelques semaines plus tôt, sans donner suite.





Katunda prend donc la direction de la Flandre-Occidentale, où il a déjà signé son contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, assorti de deux années supplémentaires en option. Le jeune joueur avait encore une année de contrat à Schalke 04, qui accepte de le libérer gratuitement en échange de 15 % sur son futur transfert. Il nous revient que Zulte Waregem ne devra même pas payer d'indemnité de formation, abandonnée par le club de la Ruhr, pour s'attacher ses services.

Un joli coup pour l'Essevee, qui recrute un joueur disposant d'une grande marge de progression, semblant capable de devenir lui aussi l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club dans les années à venir. En attendant, Claudio Katunda commencera son aventure avec les U23, en D2 VV, avec la possibilité de rejoindre le noyau A durant la trêve hivernale. Le but étant de lui offrir une période d'adaptation avant de le lancer dans le grand bain.

Un défenseur central solide et bon à la relance

Son représentant, Nathan Weidner, nous commente son profil. "Claudio est un jeune défenseur central doté d’un physique impressionnant et d’une excellente qualité de relance. Il dispose encore d’une importante marge de progression, ce qui rend son potentiel particulièrement intéressant."

"Passé par l’un des meilleurs centres de formation d’Allemagne, il possède déjà des bases solides qui devraient rapidement se traduire sur les terrains belges. Plusieurs clubs de Jupiler Pro League ont manifesté leur intérêt, mais le projet sportif présenté par Zulte Waregem s’est clairement démarqué. C’est celui qui correspondait le mieux à son développement."