"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

Laurent Ciman s'est exprimé au micro de nos confrères de Sudinfo après la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Il a eu des doutes sur les choix de Rudi Garcia, qu'il a finalement félicité, et s'est montré ravi de la prestation belge.

Tout d'abord, il a tenu à féliciter les Diables rouges. "Bravo à cette équipe belge," a-t-il débuté avant d'ajouter : "Je vais être honnête, je pensais que les choix du coach étaient risqués, mais ça a payé. Donc je lui tire encore une fois mon chapeau. Il a fait des choix que pas mal de personnes n’auraient pas faits. Le trio au milieu a été génial, composé de Tielemans, un fabuleux Raskin et Onana, parfait jusqu’à sa blessure. Trossard était encore en mode Arsenal, épatant match après match. Lukebakio a aussi fait un bon match, ce qui montre encore que les choix du coach ont payé."

"Défensivement, le fait de remettre Ngoy dans l’axe a permis d’avoir une défense solide. J’espère que De Ketelaere, deux fois buteur, est désormais libéré. C’est un jeune joueur et il a pas mal de qualités. Puis, les remplaçants en deuxième mi-temps ont fait la différence. On a vu Doku, intelligent dans ses dribbles et qui ne va pas à la confrontation sans réfléchir. Il l’a justement fait quand il le fallait. Puis, Romelu a encore fait du Romelu. C’est notre joker de luxe, encore rentré et buteur", a-t-il poursuivi.

Laurent Ciman est fier des Diables Rouges

Cette rencontre est sans aucun doute la meilleure de la Belgique dans cette Coupe du monde. Laurent Ciman est fier : "Depuis le début du tournoi, je n’avais jamais vu les Diables rouges jouer de la sorte. Je suis très fier de l’équipe nationale et bravo à tous, car vous le méritez."

La Belgique affrontera l’Espagne au prochain tour de la Coupe du monde. La demi-finale entre les Espagnols et les Diables Rouges aura lieu ce vendredi à 21h00.