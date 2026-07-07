"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges
Photo: © photonews
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Laurent Ciman s'est exprimé au micro de nos confrères de Sudinfo après la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Il a eu des doutes sur les choix de Rudi Garcia, qu'il a finalement félicité, et s'est montré ravi de la prestation belge.

Tout d'abord, il a tenu à féliciter les Diables rouges. "Bravo à cette équipe belge," a-t-il débuté avant d'ajouter : "Je vais être honnête, je pensais que les choix du coach étaient risqués, mais ça a payé. Donc je lui tire encore une fois mon chapeau. Il a fait des choix que pas mal de personnes n’auraient pas faits. Le trio au milieu a été génial, composé de Tielemans, un fabuleux Raskin et Onana, parfait jusqu’à sa blessure. Trossard était encore en mode Arsenal, épatant match après match. Lukebakio a aussi fait un bon match, ce qui montre encore que les choix du coach ont payé."

"Défensivement, le fait de remettre Ngoy dans l’axe a permis d’avoir une défense solide. J’espère que De Ketelaere, deux fois buteur, est désormais libéré. C’est un jeune joueur et il a pas mal de qualités. Puis, les remplaçants en deuxième mi-temps ont fait la différence. On a vu Doku, intelligent dans ses dribbles et qui ne va pas à la confrontation sans réfléchir. Il l’a justement fait quand il le fallait. Puis, Romelu a encore fait du Romelu. C’est notre joker de luxe, encore rentré et buteur", a-t-il poursuivi.

Laurent Ciman est fier des Diables Rouges

Cette rencontre est sans aucun doute la meilleure de la Belgique dans cette Coupe du monde. Laurent Ciman est fier : "Depuis le début du tournoi, je n’avais jamais vu les Diables rouges jouer de la sorte. Je suis très fier de l’équipe nationale et bravo à tous, car vous le méritez."

La Belgique affrontera l’Espagne au prochain tour de la Coupe du monde. La demi-finale entre les Espagnols et les Diables Rouges aura lieu ce vendredi à 21h00.

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