LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne
Photo: © photonews
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde
Laurent Ciman a suivi attentivement le parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde. Malgré l’élimination de la Belgique en quarts de finale, l’ancien international belge se montre optimiste sur le pacrous de la Belgique au micro de nos confrères de Sudinfo. (Lire la suite)
"Une partie de mon cœur est partie avec toi" : le message déchirant de la compagne de Jayden Adams
Le milieu de terrain sud-africain Jayden Adams a perdu la vie à l’âge de 25 ans samedi, quelques jours après la fin de la Coupe du monde qu’il a disputée avec son pays. Sa compagne, Aqueelah Chloe Adendorf, a publié un message déchirant sur son compte Instagram.
"Il n’existe aucun mot pour décrire la douleur que je ressens. Repose en paix, mon amour. Merci pour chaque souvenir, chaque rire, chaque étreinte et chaque moment que nous avons partagés. Tu n’étais pas seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon plus grand soutien et mon meilleur ami."
"Une partie de mon cœur est partie avec toi, et je porterai ton amour en moi pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous retrouvions, tu me manqueras chaque jour. Repose en paix, mon ange. Je t’aime, aujourd’hui et pour toujours."
Pau Cubarsí avant France-Espagne : "Kylian Mbappé ne me fait pas peur, mais..."
Pau Cubarsí s’apprête à disputer la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne avec sa sélection ce mardi soir à 21h00. Le défenseur central du FC Barcelone ne craint pas Kylian Mbappé : "Il ne me fait pas peur. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même lorsqu’il est peu impliqué dans le match, Kylian Mbappé peut faire basculer la rencontre sur une action rapide. Il est unique, tout comme Lamine Yamal. Il faudra donc rester attentif pendant 90 minutes."
Source : Diario AS
Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?
Pas une minute lors des matchs à élimination directe, et aucune action décisive lors de ses montées au jeu en poules. La Coupe du Monde de Matias Fernandez-Pardon est une déception. Tout ça pour ça ? (Lire la suite)
Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne
C’est le Salvadorien Ivan Barton qui sera au sifflet de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, qui se tiendra à Dallas ce mardi soir à 21h00. Il sera assisté de son compatriote David Morán et d'un Argentin Antonio Pupiro. Le Suédois Glenn Nyberg officiera en tant que quatrième arbitre. Un autre Suédois, Mahbod Beigi, sera, lui, arbitre assistant remplaçant.
Trois nationalités différentes composent donc ce groupe d’arbitres expérimentés. Le corps arbitral aura ainsi la lourde responsabilité de diriger l’une des rencontres les plus attendues du tournoi. Une place en finale est en jeu.
Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais
Manchester United est en discussions avancées avec Aston Villa pour la signature de Youri Tielemans, selon The Athletic. Un accord est en bonne voie d’être trouvé. Le Diable Rouge est très proche de rejoindre les Red Devils. (Lire la suite)
Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire
Rudi Garcia, stop ou encore ? La tendance, assez nette, est à un stop. Une décision que les supporters et les observateurs ont du mal à saisir. (Lire la suite)
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial
La plupart des Diables Rouges se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux après l’élimination de la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Découvrez ci-dessous les messages des joueurs s’étant exprimés jusqu’à présent. (Lire la suite)
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay
Le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a révélé avoir choisi Diego Forlán pour assurer, a minima, l’intérim à la tête de la sélection uruguayenne. La légende du pays devrait occuper ce poste en plus de diriger la formation uruguayenne des moins de 20 ans. (Lire la suite)
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun
Le Times nous informe qu’une seule personne de la FIFA a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun : le président de la commission, Mohammad Al Kamali. Aucun des 17 autres membres n’a été consulté. (Lire la suite)
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