LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

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LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

Laurent Ciman a suivi attentivement le parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde. Malgré l’élimination de la Belgique en quarts de finale, l’ancien international belge se montre optimiste sur le pacrous de la Belgique au micro de nos confrères de Sudinfo. (Lire la suite)

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"Une partie de mon cœur est partie avec toi" : le message déchirant de la compagne de Jayden Adams

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"Il n’existe aucun mot pour décrire la douleur que je ressens. Repose en paix, mon amour. Merci pour chaque souvenir, chaque rire, chaque étreinte et chaque moment que nous avons partagés. Tu n’étais pas seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon plus grand soutien et mon meilleur ami."

"Une partie de mon cœur est partie avec toi, et je porterai ton amour en moi pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous retrouvions, tu me manqueras chaque jour. Repose en paix, mon ange. Je t’aime, aujourd’hui et pour toujours."

Nicolas Baccus

Pau Cubarsí avant France-Espagne : "Kylian Mbappé ne me fait pas peur, mais..."

Pau Cubarsí s’apprête à disputer la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne avec sa sélection ce mardi soir à 21h00. Le défenseur central du FC Barcelone ne craint pas Kylian Mbappé : "Il ne me fait pas peur. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même lorsqu’il est peu impliqué dans le match, Kylian Mbappé peut faire basculer la rencontre sur une action rapide. Il est unique, tout comme Lamine Yamal. Il faudra donc rester attentif pendant 90 minutes."

Source : Diario AS

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C’est le Salvadorien Ivan Barton qui sera au sifflet de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, qui se tiendra à Dallas ce mardi soir à 21h00. Il sera assisté de son compatriote David Morán et d'un Argentin Antonio Pupiro. Le Suédois Glenn Nyberg officiera en tant que quatrième arbitre. Un autre Suédois, Mahbod Beigi, sera, lui, arbitre assistant remplaçant.

Trois nationalités différentes composent donc ce groupe d’arbitres expérimentés. Le corps arbitral aura ainsi la lourde responsabilité de diriger l’une des rencontres les plus attendues du tournoi. Une place en finale est en jeu.

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