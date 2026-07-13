Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais
Photo: © photonews
Manchester United est en discussions avancées avec Aston Villa pour la signature de Youri Tielemans, selon The Athletic. Un accord est en bonne voie d’être trouvé. Le Diable Rouge est très proche de rejoindre les Red Devils.
Youri Tielemans va passer sa visite médicale cette semaine
L’expert des transferts Fabrizio Romano a apporté de nouvelles informations concernant le transfert de Youri Tielemans à Manchester United. Il révèle que le club mancunien a programmé la visite médicale du Belge cette semaine. Une fois sa visite médicale réussie, Youri Tielemans pourra signer son contrat et devenir officiellement un nouveau joueur de Manchester United.
Il ajoute qu’un autre milieu de terrain, Andrey Santos, a déjà signé son contrat. Le Brésilien arrive en provenance de Chelsea et devrait donc prochainement évoluer aux côtés de Youri Tielemans à Manchester United.
🚨🇧🇪 Manchester United book a medical for Youri Tielemans this week ahead of transfer for €41m release clause activated today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Andrey Santos already signed + Tielemans next. 🔥 pic.twitter.com/h71gEEsAYe
Youri Tielemans va bel et bien rejoindre Manchester United (Fabrizio Romano)
C'est désormais confirmé, Youri Tielemans va rejoindre Manchester United selon l'expert des transferts Fabrizio Romano. Le club anglais aurait activé la clause libératoire de 41 millions d'euros présente dans le contrat du Diable Rouge pour qu'il signe à Manchester United. Le joueur aurait également trouvé un accord verbal avec le club anglais.
Après trois saisons à Aston Villa, le milieu belge va quitter les Villains avec deux trophées collectifs remportés : l'Europa League et une FA Cup. Désormais, il espère en remporter avec un club qui en aurait tant besoin.
🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.
Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg
Manchester United est en discussions avancées avec Aston Villa pour la signature de Youri Tielemans, selon The Athletic. Un accord est en bonne voie d’être trouvé. Le Diable Rouge est très proche de rejoindre les Red Devils.
C'est une information transfert à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Encore sous contrat avec Aston Villa jusqu'au 30 juin 2028, Youri Tielemans pourrait quitter le club anglais pour rejoindre Manchester United. La valeur marchande du Diable Rouge est actuellement estimée à 30 millions d'euros selon Transfermarkt.
Les discussions se poursuivent actuellement entre les différentes parties pour conclure le deal. Le club mancunien est à la recherche d'un milieu de terrain après le départ de Casemiro et la blessure aux ligaments du genou de Manuel Ugarte. Le club anglais aurait récemment décidé de mettre en pause le dossier Ederson, de l'Atalanta, alors qu'un accord avait pourtant été trouvé entre les deux clubs et que les conditions personnelles avaient été réglées. Le Brésilien avait même passé une première partie de sa visite médicale avant le Mondial.
Youri Tielemans évoluerait avec un Diable Rouge à Manechester United : Senne Lammens
Après Andrey Santos, milieu de terrain de Chelsea dont l'officialisation est encore attendue, Manchester United pourrait bien accueillir Youri Tielemans. Le Diable Rouge évoluerait, comme à Aston Villa avec Amadou Onana, aux côtés d'un autre Diable Rouge, Senne Lammens.
Une Coupe du monde positive
Youri Tielemans sort d'une Coupe du monde positive avec la Belgique. Après une phase de groupes moyenne, le capitaine de la Belgique a inscrit un doublé face au Sénégal, permettant à son pays de s'imposer (3-2). Il a ensuite été l'auteur d'une top prestation face aux États-Unis avant de devoir déclarer forfait pour le quart de finale face à l'Espagne en raison d'une blessure survenue à l'échauffement. Le Diable Rouge a obtenu la note de 7,5/10 pour sa Coupe du monde dans notre relevé de notes des hommes de Rudi Garcia.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester United in advanced talks to sign Youri Tielemans from Aston Villa. All parties in contact as #MUFC try to finalise - 29yo midfielder keen on move. Ederson deal off for now; #MUFC may look to revisit later this summer @TheAthleticFC https://t.co/KbWwD1jxov— David Ornstein (@David_Ornstein) July 13, 2026
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