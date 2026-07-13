Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

Rudi Garcia, stop ou encore ? La tendance, assez nette, est à un stop. Une décision que les supporters et les observateurs ont du mal à saisir.

Le mot se passait en coulisses dès l'entame du tournoi : peu importe ce qui se passait dans cette Coupe du Monde 2026, elle ponctuerait probablement l'ère Rudi Garcia. Et l'entame chaotique de la compétition pour les Diables Rouges n'a fait que renforcer ce sentiment : à cinq minutes près, la Belgique prenait méritoirement la porte contre le Sénégal, et le bilan du Mondial était aussi mauvais que celui de l'Euro 2024.

Bien sûr, ne soyons pas cynique : une élimination en 16e de finale n'aurait certainement pas "arrangé" la fédération. Mais il s'en est fallu de peu que le départ de Rudi Garcia apparaisse logique aux yeux de tous, après une campagne qualificative mi-figue mi-raisin. Et ce petit miracle ne peut pas être oublié au moment du bilan.

Le drôle de cas Rudi Garcia

Selon de nombreuses sources internes, Rudi Garcia ne ferait pas l'unanimité en interne. Vincent Mannaert (qui a pourtant été chercher le Français) aurait quelques soucis de communication avec un sélectionneur qui manie très bien la communication et la langue de bois, mais reste au final assez distant.

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C'est d'ailleurs l'un des grands coups de force de Garcia : certains louent son discours jugé clair et transparent là où Domenico Tedesco s'empêtrait parfois dans des explications... mais durant cette Coupe du Monde, il n'a pourtant à peu près jamais répondu aux questions de la presse. Le nombre de fois où, après qu'une question lui a été posée, Garcia a embrayé sur la réponse qu'il avait préparée en amont dans sa tête en ignorant ce qui lui était demandé est incalculable. Véritable vieux renard du métier, Rudi Garcia noie le poisson mieux que quiconque (et certainement mieux que Tedesco).

Du côté des Diables aussi, on reste tout de même un peu vague au moment de défendre le sélectionneur. Personne n'en dit du mal, car sur le plan humain, Garcia a soudé le groupe et fait tout ce qu'il fallait pour que l'ambiance soit la meilleure depuis, probablement, 2020-2021. Mais aucun cadre du vestiaire n'a effectué de sortie fracassante affirmant qu'il fallait absolument continuer avec Rudi Garcia.





C'est peut-être aussi parce que Garcia lui-même ne s'accroche pas à son poste bec et ongles. Conscient que s'il part maintenant, ce sera par la grande porte et sur un bilan positif, il aimerait en profiter pour aller chercher un gros contrat en club, ce qui serait bien plus lucratif pour lui. Ce n'est pas un secret : l'Union Belge n'est pas riche. Pour Rudi Garcia, ce job était plutôt une occasion de se relancer. C'est chose faite.

Le public belge ne comprendra pas

L'Union Belge se retrouve donc dans une situation compliquée : la décision de se séparer de Rudi Garcia était probablement presque prise avant la Coupe du Monde 2026... mais voilà que le "scénario" du tournoi fait du Français une figure étonnamment populaire auprès du public. Le retournement de situation face au Sénégal est une chose ; mais la large victoire, très médiatisée à l'international qui plus est, face aux États-Unis et une prestation bien plus réussie qu'espéré face à l'Espagne ont tout changé.

Pour la première fois depuis... 2018 (!), le public belge sort d'un tournoi avec énormément d'enthousiasme et d'espoir en l'avenir. Et inévitablement, Rudi Garcia est vu comme l'un des artisans de ce succès... même s'il est passé tout près de la correctionnelle. On en oublie en effet ses choix hasardeux au coup d'envoi (ce onze face au Sénégal...), la façon dont il a ignoré des éléments comme Fernandez-Pardo, Lukebakio ou Moreira à des moments cruciaux. Toutes choses que l'Union Belge n'oubliera pas. Et qui, de toute façon, n'ont pas grande importance : on le répète, le choix était en bonne partie fait en amont.

Mark Van Bommel est-il la solution ?

Et maintenant ? La décision officielle concernant Rudi Garcia devrait tomber sous peu, et le timing est au final idéal, puisque les prochains matchs ne seront qu'à l'automne. Si séparation il doit y avoir, ce doit être maintenant, car par la suite, tout s'enchaînera jusqu'à l'Euro 2028. Reste à savoir qui Vincent Mannaert ira chercher pour remplacer Garcia.

Le nom de Mark Van Bommel revient souvent. Un grand nom, certes... mais qui n'a aucune expérience de sélectionneur, et un CV nettement moins chargé que celui de Rudi Garcia. Le Néerlandais a pour lui qu'il est un entraîneur un peu plus moderne, et que le "style" néerlandais peut coller assez naturellement avec le noyau belge. Mais un Néerlandais après un Français ? Voilà qui fera encore jaser alors que voilà dix ans maintenant que le public belge réclame un vrai sélectionneur "national". Le problème étant que tous les candidats belges de haut niveau sont inaccessibles...