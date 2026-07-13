Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay
Photo: © photonews
Deviens fan de Uruguay! 4

Le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a révélé avoir choisi Diego Forlán pour assurer, a minima, l’intérim à la tête de la sélection uruguayenne. La légende du pays devrait occuper ce poste en plus de diriger la formation uruguayenne des moins de 20 ans.

Après l'élimination de l'Uruguay en phase de groupes de la Coupe du monde, Marcelo Bielsa a quitté la sélection uruguayenne par la petite porte. Un cuisant échec pour le sélectionneur qui se devait au minimum de qualifier son équipe pour les 1/16es de finale. Dans un groupe composé de l'Espagne, du Cap-Vert et de l'Arabie saoudite, la sélection sud-américaine a terminé en troisième position avec seulement deux unités. Les Uruguayens ont été éliminés lors de la troisième journée de la phase de groupes, le 27 juin dernier, après une défaite sur le score de 0-1 face à l'Espagne.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) est désormais tournée vers l'avenir. Un nouveau sélectionneur doit alors être nommé. Le successeur de Marcelo Bielsa devrait donc être Diego Forlán. Le président de la fédération, Ignacio Alonso, a pris la parole sur l'identité de l'éventuel futur sélectionneur au micro de la chaîne Teledoce dimanche : "Si un accord est trouvé avec Diego Forlán dans les prochaines heures, il sera l'entraîneur de l'équipe des moins de 20 ans et des prochains matchs amicaux."

Des points à encore régler

Ignacio Alonso précise que ce n'est cependant pas encore totalement bouclé : "Il est enthousiaste, même s'il reste quelques points à régler." La Fédération uruguayenne de football (AUF) aimerait que Diego Forlán soit à la tête de la sélection jusqu'en mars 2027.

Au pays, Diego Forlán est une véritable légende vivante. En tant que joueur, il a disputé pas moins de 112 matchs et inscrit 36 buts entre 2002 et 2014 sous les couleurs de la sélection uruguayenne. Durant sa carrière, l'ancien buteur est passé par de grands clubs comme Manchester United, l'Atlético Madrid ou encore l'Inter Milan.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Uruguay

Plus de news

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Manzambi - Kechta - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Manzambi - Kechta - Vasovic

10:30
Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

10:30
Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

10:00
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

08:30
"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

09:00
En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

08:00
"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

07:30
Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

07:00
"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

23:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

22:30
Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

22:30
1
Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

22:00
Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

21:30
"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

20:30
3
Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

21:00
Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

20:00
Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

19:30
Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

19:00
Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

18:30
L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

17:30
2
LIVE Coupe du monde 13/7

LIVE Coupe du monde 13/7

00:00
Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

18:00
Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre

Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre

16:00
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht résilie son contrat...pour mieux rebondir ailleurs ?

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht résilie son contrat...pour mieux rebondir ailleurs ?

16:45
C'est signé ! Le meilleur gardien de D1 FFA rejoint Charleroi

C'est signé ! Le meilleur gardien de D1 FFA rejoint Charleroi

15:25
Racisme envers l'Equipe de France, balle perdue pour les Diables : le dérapage d'un haut dirigeant espagnol

Racisme envers l'Equipe de France, balle perdue pour les Diables : le dérapage d'un haut dirigeant espagnol

14:30
Officiel : Stijn Stijnen attire une révélation de Virton pour viser la D1A

Officiel : Stijn Stijnen attire une révélation de Virton pour viser la D1A

15:00
Un "Doku" plutôt qu'un Abid ? Le profil idéal de Vincent Euvrard et du Standard pour remplacer Rafiki Saïd Interview

Un "Doku" plutôt qu'un Abid ? Le profil idéal de Vincent Euvrard et du Standard pour remplacer Rafiki Saïd

13:40
1
Le nouveau buteur d'Edward Still ? La Louvière s'intéresse à un attaquant de Lens

Le nouveau buteur d'Edward Still ? La Louvière s'intéresse à un attaquant de Lens

14:00
Jamais deux sans trois : une arrivée en provenance de Monaco pour le RFC Liège !

Jamais deux sans trois : une arrivée en provenance de Monaco pour le RFC Liège !

13:00
"Une décision qui tue le match", "C'est un désastre" : la Suisse dénonce un arbitrage favorable à l'Argentine

"Une décision qui tue le match", "C'est un désastre" : la Suisse dénonce un arbitrage favorable à l'Argentine

12:00
4
Accord trouvé avec le Standard : l'un des premiers achats de Marc Wilmots déjà sur le départ

Accord trouvé avec le Standard : l'un des premiers achats de Marc Wilmots déjà sur le départ

12:30
"Merci pour les émotions" : les Diables Rouges accueillis à leur retour en Belgique

"Merci pour les émotions" : les Diables Rouges accueillis à leur retour en Belgique

11:30
1
"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure

"Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?" : Amadou Onana se livre après sa terrible blessure

12/07
Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

Les Diables Rouges ont provoqué sa chute : le Sénégal prend une décision radicale

12/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 1-2* Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 3-1* Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved