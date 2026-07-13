Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a révélé avoir choisi Diego Forlán pour assurer, a minima, l’intérim à la tête de la sélection uruguayenne. La légende du pays devrait occuper ce poste en plus de diriger la formation uruguayenne des moins de 20 ans.

Après l'élimination de l'Uruguay en phase de groupes de la Coupe du monde, Marcelo Bielsa a quitté la sélection uruguayenne par la petite porte. Un cuisant échec pour le sélectionneur qui se devait au minimum de qualifier son équipe pour les 1/16es de finale. Dans un groupe composé de l'Espagne, du Cap-Vert et de l'Arabie saoudite, la sélection sud-américaine a terminé en troisième position avec seulement deux unités. Les Uruguayens ont été éliminés lors de la troisième journée de la phase de groupes, le 27 juin dernier, après une défaite sur le score de 0-1 face à l'Espagne.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) est désormais tournée vers l'avenir. Un nouveau sélectionneur doit alors être nommé. Le successeur de Marcelo Bielsa devrait donc être Diego Forlán. Le président de la fédération, Ignacio Alonso, a pris la parole sur l'identité de l'éventuel futur sélectionneur au micro de la chaîne Teledoce dimanche : "Si un accord est trouvé avec Diego Forlán dans les prochaines heures, il sera l'entraîneur de l'équipe des moins de 20 ans et des prochains matchs amicaux."

Des points à encore régler

Ignacio Alonso précise que ce n'est cependant pas encore totalement bouclé : "Il est enthousiaste, même s'il reste quelques points à régler." La Fédération uruguayenne de football (AUF) aimerait que Diego Forlán soit à la tête de la sélection jusqu'en mars 2027.

Au pays, Diego Forlán est une véritable légende vivante. En tant que joueur, il a disputé pas moins de 112 matchs et inscrit 36 buts entre 2002 et 2014 sous les couleurs de la sélection uruguayenne. Durant sa carrière, l'ancien buteur est passé par de grands clubs comme Manchester United, l'Atlético Madrid ou encore l'Inter Milan.