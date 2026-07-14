Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise
Photo: © photonews
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Michal Skoras pourrait déjà quitter La Gantoise cet été. Le RC Lens préparerait une offre importante pour l'ailier polonais.

En 2023, le Club de Bruges avait investi six millions d'euros pour attirer Michal Skoras en provenance du Lech Poznan. Après avoir fait toute sa carrière en Pologne, l'ailier découvrait un nouveau championnat avec l'ambition de franchir un cap.

S'il a montré de belles choses sous le maillot Blauw en Zwart, il n'est pas parvenu à s'imposer durablement dans le onze de base. L'été dernier, il a changé d'air en rejoignant le grand rival, La Gantoise, contre 1,8 million d'euros. Un montant qui ressemble à une excellente affaire au regard de son potentiel.

La Gantoise peut réaliser une excellente opération avec la vente de Michal Skoras

Sa valeur marchande est passée de 2,5 à 4 millions d'euros, selon Transfermarkt. Et si un transfert se concrétise cet été, les Buffalos pourraient réaliser une très belle plus-value.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le RC Lens pousse pour recruter l'ailier polonais. Le club français aurait transmis une offre pouvant atteindre huit millions d'euros, bonus compris. L'indemnité fixe avoisinerait les sept millions d'euros, auxquels pourrait s'ajouter un million de bonus.

Le RC Lens serait prêt à monter jusqu'à huit millions d'euros, bonus inclus, pour Michal Skoras

De quoi permettre aux Buffalos de réaliser une très belle plus-value sur Michal Skoras. Pourtant, le Polonais n'a pas totalement convaincu lors de sa première saison à La Gantoise. S'il a régulièrement montré sa qualité et signé quelques belles prestations, il a aussi soufflé le chaud et le froid...

Skoras est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec les Buffalos, et La Gantoise n'a aucune obligation de le vendre. Mais au prix que Lens serait prêt à mettre sur la table, un accord pourrait bien se concrétiser. La saison dernière, l'ailier polonais a inscrit deux buts et délivré onze assists en 37 matches, pour près de 3000 minutes de jeu avec la Gantoise.

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