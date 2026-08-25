Les supporters d'Anderlecht devront attendre un peu avant de faire connaissance avec leur nouvel attaquant

Les supporters du RSC Anderlecht vont devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir faire connaissance avec leur nouvelle recrue, Tawfik Bentayeb. L'attaquant marocain ne devrait pas débuter ce jeudi face au Kairat Almaty.

Tawfik Bentayeb est officiellement un attaquant du RSC Anderlecht depuis vendredi. Le buteur marocain a signé pour quatre ans chez les Mauve & Blanc, et devra permettre à Vitor Bruno d'avoir un peu plus de profondeur en pointe aux côtés de Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic.

Mais ce ne sera pas pour cette semaine, semble-t-il. En effet, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, Bentayeb ne devrait pas faire ses débuts ce jeudi face au Kairat Almaty. L'attaquant marocain, qui arrive de l'Union Sportive Touarga, n'en est encore qu'au stade des entraînements individuels.

Ce n'est pas une décision liée à des soucis physiques mais bien... administratifs. Tawfik Bentayeb n'a en effet pas encore reçu son contrat de travail et ne peut dès lors tout simplement pas encore s'entraîner avec le reste du groupe. Il n'est pas encore qualifié, et risque de ne pas l'être d'ici à jeudi.

Des débuts dans le derby de Bruxelles?

Une situation qui n'est pas fort problématique dans le cadre de ce match retour de Coupe d'Europe, le Sporting d'Anderlecht ayant fait la différence à l'aller (0-3). Mais Vitor Bruno espère certainement pouvoir compter sur son nouveau buteur ce week-end, ainsi que le faire participer aux entraînements le plus vite possible.

Dimanche, le RSCA se déplace en effet du côté du Parc Duden pour un derby bruxellois très attendu. D'ici là, certains joueurs pourraient même quitter le Lotto Park, à l'image d'Adriano Bertaccini que l'on cite à l'AS Saint-Etienne et à Norwich City.





La présence de Tawfik Bentayeb dans le noyau risque fort de pousser Bertaccini vers les tribunes dès ce week-end, alors que Vitor Bruno a déjà écarté des garçons comme César Huerta et Mario Stroeykens, absents lors des déplacements à Beveren et au Kairat Almaty.