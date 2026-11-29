Marvin Compper estime qu'il doit encore bénéficier d'un peu de temps. Après la défaite face à Anderlecht, le Great Old, avec seulement 6 points sur 33, occupe la quinzième place de la Jupiler Pro League. L'entraîneur allemand pense néanmoins qu'il doit recevoir plus de temps.

L'Antwerp avait pourtant mieux entamé la rencontre que lors des dernières semaines. Compper avait opté pour un bloc médian et a vu son équipe plutôt bien rivaliser dans un premier temps. Mais après la pause, les choses ont toutefois de nouveau tourné au vinaigre. "Nous étions à peu près au même niveau que notre adversaire, mais en seconde période, nous avons perdu notre discipline."

"Les milieux d'Anderlecht ont ainsi pu entrer dans leur match et sont devenus dangereux. Ils pouvaient jouer entre les lignes. Le but en est un bon exemple." Selon l'entraîneur, la victoire des Mauves était donc méritée.

Toujours à la recherche de stabilité

Face à Anderlecht, Compper a également aligné deux jeunes défenseurs : Lucca Schelfhout et Aaron Ibrahim. Il s'agissait d'un choix réfléchi. "Nous avons choisi Lucca pour sa vitesse. Ibrahim s'est bien entraîné et il est en plus gaucher. Nous voulions utiliser cela dans notre relance."

L'Allemand affirme croire qu'il peut redresser la situation, même s'il préfère parler d'ajustements. "Je crois vraiment que je peux changer cela. Mais il ne s'agit pas seulement de renverser la situation. Il faut nous adapter. Il faut savoir ce que l'on a mal fait et en tirer les leçons."

Compper veut du temps pour développer son projet

Le fait est qu'à l'heure actuelle, l'Antwerp semble cantonné à la lutte pour le maintien. "Non, je ne le crois pas. Je pense que nous allons nous en sortir. Je suis toutefois conscient que nous devons gagner des matchs pour retrouver des eaux plus calmes".



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Un licenciement le surprendrait d'ailleurs à ce stade. "Je ne comprendrais pas s'ils me licenciaient maintenant. Nous sommes en train de construire quelque chose. C'est un groupe qui a dû repartir de zéro. Il n'y avait pas de noyau stable sur lequel les jeunes joueurs pouvaient s'appuyer."

Selon Compper, cela demande du temps et de la patience. Il doit non seulement améliorer les joueurs sur le plan tactique, mais aussi leur apprendre à appliquer ses idées pendant toute une rencontre. "Je dois leur apprendre à suivre le plan durant nonante minutes", a-t-il soufflé.

Seul problème : le temps risque peu à peu de devenir un luxe à l'Antwerp. Avec les résultats actuels, il devient de plus en plus difficile de rassurer les supporters et la direction du club.