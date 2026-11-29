Sans surprise, les supporters du RSC Anderlecht ont profité de la victoire de leur équipe à l'Antwerp pour narguer leur ancien président Wouter Vandenhaute. Les fameux "Wouter buiten" ont retenti dans le Bosuil.

Le slogan a poursuivi Wouter Vandenhaute durant son passage chez les Mauve et Blanc. Le mécontentement envers sa gestion avait pris des proportions de plus en plus importantes, avec des banderoles, des actions de protestation et des chants au Lotto Park.

Il a finalement démissionné de son poste de président d’Anderlecht en septembre 2025. Son départ ne signifie toutefois pas que les supporters ont totalement oublié cette période.

Au Bosuil, les supporters ayant fait le déplacement ont eu l’occasion de ressortir leur ancien mantra. Ils l’ont fait avec plaisir après les trois points remportés par leur équipe, et ce en présence de Wouter Vandenhaute, qui était bien au Bosuil.

Avant le coup d’envoi, il avait encore eu un contact cordial avec le président d’Anderlecht Michael Verschueren. Pendant la rencontre, il a pris place en tribune d’honneur, en compagnie notamment de Toby Alderweireld, du CEO Sven Jaecques et du président Jacques Vandermeiren.

Anderlecht gâche la fête de son ancien président

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La défaite de son club actuel n’a évidemment pas rendu la soirée de Vandenhaute plus agréable. Après le match, nous étions dans l’ascenseur avec Haroun, Alderweireld et Sven Jaecques, et la tension était palpable. La situation sportive de l'Antwerp inquiète. Le Great Old affiche un bilan très maigre de 6 sur 33 et occupe la quinzième place du classement.