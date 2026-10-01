"Ce n'est absolument pas vrai" : Mark van Bommel met les choses au clair sur la situation de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku n'a pas disputé la moindre minute face à la France. Un choix qui a forcément interpellé. Mark van Bommel a tenu à mettre les choses au clair sur la situation du Diable Rouge en conférence de presse.

"Ce n'est absolument pas vrai que Romelu ne peut pas monter au jeu ou qu'il ne peut pas débuter. Au contraire," a expliqué Mark van Bommel. Face aux Bleus, le sélectionneur avait simplement privilégié d'autres profils : "Il possède certaines qualités. Lors du dernier match, j'estimais que nous étions un peu plus loin du but et nous voulions donc surtout utiliser de la vitesse."

Mark van Bommel a parlé avec Romelu Lukaku

Le sélectionneur échange régulièrement avec Romelu Lukaku. Avant cette trêve internationale, Mark van Bommel s'est même rendu à Istanbul pour discuter avec l'attaquant. Plusieurs échanges en visioconférence ont également eu lieu. Les discussions ont notamment porté sur la situation de Romelu Lukaku à Fenerbahçe, mais aussi sur la manière dont Mark van Bommel souhaite faire jouer les Diables Rouges.

Son faible temps de jeu en club reste néanmoins un élément à prendre en compte : "Cela vaut d'ailleurs pour plusieurs joueurs de notre sélection : ils ne jouent pas beaucoup avec leur club. Il faut en tenir compte."

Après la rencontre face à la France, Mark van Bommel a aussi expliqué directement son choix à Romelu Lukaku : "Je lui ai simplement dit : écoute, j'ai choisi la vitesse. C'est tout."

"Le profil de Lukaku, nous ne l'avons qu'une seule fois"

Mark van Bommel reste malgré tout convaincu par les qualités de son attaquant. "Le profil de Romelu Lukaku, nous ne l'avons qu'une seule fois dans la sélection. C'est Romelu lui-même. Quand le ballon lui arrive dans les seize mètres, neuf fois sur dix, c'est cadré et peut-être huit fois sur dix, c'est un but."



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Une exigence reste toutefois la même pour tout le monde : participer au travail défensif. "Tout le monde doit fournir ces efforts, peu importe qui vous êtes ou où vous jouez. Simplement, cette tâche sera peut-être un peu différente pour Romelu."