D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements

Mark Van Bommel devrait réaliser quelques changements pour affronter la Turquie dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations, vendredi soir à Sclessin. Le Néerlandais pourrait en dire plus lors de sa conférence de presse d'avant-match prévue à 14h00 au Proximus Basecamp de Tubize en compagnie de Senne Lammens.

Malgré la défaite, il y avait de bonnes choses à retirer de cette rencontre face à l'Équipe de France de Zinédine Zidane disputée lundi soir au Stade Roi Baudouin (0-1). Heureux de sa défense centrale, de son entrejeu et de Mika Godts, le Néerlandais devrait néanmoins réaliser quelques changements pour recevoir la Turquie, vendredi soir à Sclessin.

Parmi les satisfactions face aux Bleus et déjà monté au jeu en Italie, Roméo Lavia pourrait en effet être laissé au repos pour faire place à l'un des chouchous du public local, Nicolas Raskin, qui a évidemment porté les couleurs du Standard avant son départ pour les Glasgow Rangers. Le capitaine Youri Tielemans devrait enchaîner, tandis que Kevin De Bruyne pourrait aussi recevoir un peu de repos, au profit de Hans Vanaken.

Sur le côté droit, Mark Van Bommel sera au moins contraint à un changement, puisque Diego Moreira est suspendu pour abus de cartes jaunes et ne pourra pas être reconduit. Tout profit, probablement, pour Dodi Lukebakio, buteur lors de sa montée au jeu en Italie et monté au jeu face aux Bleus dans le but d'inscrire le même but en rentrant dans le jeu depuis son côté droit, en vain.

Du sang neuf chez les Diables contre la Turquie à Sclessin ?

Il ne serait en outre pas totalement étonnant de voir un deuxième changement se réaliser sur ce côté droit, puisque Timothy Castagne expose tout de même des difficultés lors de cette trêve internationale et qu'un autre profil pourrait être testé contre un adversaire a priori plus abordable. Kyriani Sabbe attend encore ses grands débuts avec les Diables, son heure est peut-être venue.

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Pour terminer, la position de titulaire de Charles De Ketelaere pourrait aussi être remise en question pour cette rencontre, où la Belgique devrait dominer et tenter de profiter des espaces de la défense turque. Pas impossible, donc, de voir Loïs Openda ou Matias Fernandez-Pardo au coup d'envoi pour tester une autre animation. Romelu Lukaku pourrait affronter le pays qui l'héberge et dans lequel il n'a pas vraiment réussi ses débuts. Mais plutôt dans un rôle de remplaçant, alors.