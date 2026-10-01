Analyse De beaux souvenirs, mais aussi des traumatismes : les Diables ont des comptes à régler face à la Turquie

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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De beaux souvenirs, mais aussi des traumatismes : les Diables ont des comptes à régler face à la Turquie
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Sclessin fera le plein pour ce Belgique-Turquie. Une douzième confrontation qui réveille de vieux fantômes : les onze premiers duels ont laissé des souvenirs marquants, parfois douloureux, dans la mémoire des supporters belges.

Les Diables Rouges comptent trois points sur six dans leur groupe de Ligue des Nations et la Turquie suit avec 0 sur 6 et se retrouve pratiquement dans l'obligation de battre la Belgique pour espérer atteindre les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La dernière fois que les Turcs ont dû battre les Belges remonte à l'Euro 2000, disputé chez nous. À l'époque, un simple partage suffisait aux Diables Rouges pour rejoindre l'Italie au tour suivant.

Le traumatisme de l'Euro 2000

Les Belges avaient battu la Suède et perdu contre l'Italie et les Turcs avaient fait match nul face à la Suède et n'avaient pas réussi à battre l'Italie. La pression était sur eux, mais grâce à deux buts de Sukur, les Belges sont tombés dans le piège.

L'Euro avait bien commencé pour les Diables. Ils s'étaient imposés 2-1 contre les Suédois au terme d'une prestation moyenne. Filip De Wilde avait commis une erreur sur le but encaissé, il s'était raté sur une simple passe en retrait, mais s'était montré important grâce à plusieurs beaux arrêts.

Le rôle de Filip De Wilde à l'Euro 2000

Le deuxième match, contre l'Italie, s'était soldé par une défaite sans appel 2-0. Un nul lors de la troisième rencontre face à la Turquie aurait suffi pour décrocher une place au tour suivant, un objectif qui ne semblait pas insurmontable pour les hommes de Waseige.

Lire aussi… Le groupe des Diables Rouges au complet avant d'affronter la Turquie à Sclessin ?

La soirée a viré au cauchemar pour la Belgique, et particulièrement pour Filip De Wilde. L'histoire a oublié ses parades décisives ce soir-là, tout comme les multiples occasions vendangées par l'attaque belge.

Filip De Wilde perdant son duel aérien face à Hakan Sükür, cette image reste gravée dans les mémoires. "Je n'aurais jamais dû laisser ce ballon rebondir", expliquait il y a quelques années l'ancien gardien à La Dernière Heure.

La fin de rencontre scelle le calvaire de De Wilde. Complètement hors temps près de la ligne de touche, il fauche Arif qui filait au but et se fait expulser. Le coup de grâce pour la Belgique. Les supporters turcs peuvent embraser le Stade Roi Baudouin sur ce score de 0-2 : les Diables Rouges quittent leur Euro la tête basse.

Heureusement, il y a aussi de bons souvenirs face à la Turquie

Deflandre a dû assurer l'intérim dans les buts pendant quelques minutes, les changements ayant tous été effectués. "Après le match, je n'arrivais pas à dormir. Nous avons bu quelques pintes avec certains coéquipiers. Même le whisky n'a pas aidé. Je voulais trop bien faire dans ce tournoi, comme toujours. Quand trop de regards étaient braqués sur moi, j'échouais", confiait De Wilde.

Une triste journée pour le football belge. Heureusement, il existe d'autres souvenirs. Notamment sur la route du Mondial 1998, lorsque la Turquie était notre grande rivale dans la lutte pour la deuxième place du groupe.

Nous nous étions imposés 2-1 à domicile et avions gagné, à la surprise générale, 1-3 à Istanbul. Un triplé de Luis Oliveira nous avait mis sur la voie, dans le sillage des Pays-Bas, des barrages qui ont permis de décrocher notre ticket pour le Mondial 1998.

Difficile de faire plus serré : onze duels, trois victoires de chaque côté, cinq partages et un petit but d'écart (18 contre 17 pour la Belgique). Il est grand temps de départager ces deux nations.

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