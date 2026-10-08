Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

Le Beerschot vise la montée en Jupiler Pro League et pourra compter sur Marco Weymans. Malgré sa longue absence, le club lui renouvelle sa confiance pour cette saison.

Marco Weymans n'a plus joué depuis novembre 2025 en raison d'une rupture des ligaments croisés. Son contrat avec le Beerschot avait pris fin l'été dernier, sans que le club annonce de prolongation.

Finalement, Weymans et le Beerschot vont poursuivre l'aventure ensemble. "Le latéral a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'à la fin de cette saison", a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Beerschot poursuit avec Marco Weymans jusqu'à la fin de la saison

"Weymans a subi une grave blessure la saison dernière, mais il a entamé la dernière ligne droite de sa rééducation. Grâce à ce nouvel accord, Marco a l'occasion de se remettre pleinement en condition en vue de son retour sur les terrains".

Weymans avait subi une très grave blessure au genou lors du match contre l'Olympic Charleroi en novembre 2025. Son ligament croisé antérieur s'était rompu, ce qui l'a écarté des terrains durant plusieurs mois. Il se trouve dans la dernière ligne droite avant son retour.





L'opération montée est lancée pour Beerschot

Le Belgo-Burundais né à Edegem évolue à Beerschot depuis le 1er juillet 2022 et a été l'un des cadres des Mannekes ces dernières années. Il devra tenter de contribuer à la promotion de Beerschot en Pro League.

Weymans est issu de la formation de Beerschot et a aussi été formé au PSV. Après des passages à Tubize, Cardiff et en Suède, il a été ramené par le club anversois. Avec 15 points sur 18, Beerschot est pour l'instant co-leader de la Challenger Pro League avec Dender.