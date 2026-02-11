Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

C'est le grand jour : ce soir, nous connaîtrons le premier finaliste de la Coupe de Belgique. Qui de l'Union ou de Charleroi verra le Heysel ?

Tout reste à faire après le 0-0 du match aller. La manche retour de ce soir devrait à nouveau mettre aux prises deux équipes qui se craignent et veilleront à ne pas encaisser après avoir chacune encaissé leur(s) premier(s) but(s) en championnat depuis le début de l'année civile.

Mais il faudra aussi tenir compte des absences. A l'Union, quatre joueurs sont forfaits : Kjell Scherpen, Mamadou Barry et Kevin Rodriguez sont toujours blessés, Ousseynou Niang s'est aussi ajouté à la liste. Anan Khalaili devrait par contre faire son retour après être sorti sur civière au match aller.

Côté carolo, Hans Cornelis devra composer sans Etienne Camara, suspendu. Yassine Khailifi aurait dû être son remplaçant aux côtés de Yacine Titraoui, mais il est quant à lui malade. C'est donc Amine Boukamir qui devrait débuter. Il faudra également surveiller l'état de Mardochée Nzita, qui était malade ce week-end. Les autres titulaires laissés au repos contre le Cercle (Kevin Van den Kerkhof, Yacine Titraoui, Parfait Guiagon) feront logiquement leur retour.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Patris - Guilherme, Ait El Hadj, David



Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Boukamir - Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler