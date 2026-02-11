Suis Union SG - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
Date: 11/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (R)
Stade: Joseph Marien stadion
Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi
Photo: © photonews

C'est le grand jour : ce soir, nous connaîtrons le premier finaliste de la Coupe de Belgique. Qui de l'Union ou de Charleroi verra le Heysel ?

Tout reste à faire après le 0-0 du match aller. La manche retour de ce soir devrait à nouveau mettre aux prises deux équipes qui se craignent et veilleront à ne pas encaisser après avoir chacune encaissé leur(s) premier(s) but(s) en championnat depuis le début de l'année civile.

Mais il faudra aussi tenir compte des absences. A l'Union, quatre joueurs sont forfaits : Kjell Scherpen, Mamadou Barry et Kevin Rodriguez sont toujours blessés, Ousseynou Niang s'est aussi ajouté à la liste. Anan Khalaili devrait par contre faire son retour après être sorti sur civière au match aller.

Côté carolo, Hans Cornelis devra composer sans Etienne Camara, suspendu. Yassine Khailifi aurait dû être son remplaçant aux côtés de Yacine Titraoui, mais il est quant à lui malade. C'est donc Amine Boukamir qui devrait débuter. Il faudra également surveiller l'état de Mardochée Nzita, qui était malade ce week-end. Les autres titulaires laissés au repos contre le Cercle (Kevin Van den Kerkhof, Yacine Titraoui, Parfait Guiagon) feront logiquement leur retour.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Patris - Guilherme, Ait El Hadj, David


Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Boukamir - Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler

Comparatif Union SG - Charleroi

face-à-face remportés

9
2
0
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
14/12 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
18/10 20:45 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

04/02

Courtisé par le Beşiktaş dans les dernières heures du mercato en Turquie, Kjell Scherpen a quitté ses partenaires après seulement 25 minutes à Charleroi, blessé. Le gardien...

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

04/02

L'Union Saint-Gilloise n'a pas seulement perdu Kjell Scherpen sur blessure lors de son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique. Anan Khalaili a lui aussi quitté ses pa...

Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

05/02 2

Charleroi a livré un match sérieux de bout en bout pour contraindre l'Union au match nul. Voici les notes individuelles des joueurs.

Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

05/02

L'Union Saint-Gilloise a dû se contenter d'un match nul à Charleroi. Voici les notes individuelles des joueurs.

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

05/02 1

L'Union Saint-Gilloise devra attendre le match retour au Parc Duden pour faire la différence contre Charleroi. En attendant, David Hubert revient sur cette manche aller au ...

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

05/02 1

Les joueurs de Charleroi étaient partagés entre deux sentiments à l'issue du 0-0 contre l'Union. A l'image d'Aurélien Scheidler, le groupe est fier d'avoir résisté au champ...

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

05/02

Charleroi veut croire en ses chances à l'occasion de la demi-finale de la Coupe. Les supporters veulent être nombreux pour encourager leurs couleurs.

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

10/02

Le Sporting Charleroi a rendez-vous avec l'histoire et pourrait atteindre sa première finale de Coupe de Belgique depuis 1993. Mais les Zèbres doivent rester vigilants face...

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

10/02

Guilherme a marqué son tout premier but pour l'Union Saint-Gilloise. Présent au Parc Duden, son père était très ému.

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

10/02

Si le vestiaire du Sporting Charleroi est menacé par un virus, celui de l'Union Saint-Gilloise est, lui, touché par une petite vague de blessures. David Hubert déplore ains...

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

10/02

Charleroi est à la veille de son match le plus important de la saison contre l'Union. Mais Hans Cornelis veut voir ses joueurs rester eux-mêmes.

Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

11:20

C'est le grand jour : ce soir, nous connaîtrons le premier finaliste de la Coupe de Belgique. Qui de l'Union ou de Charleroi verra le Heysel ?

