Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

Charleroi a livré un match sérieux de bout en bout pour contraindre l'Union au match nul. Voici les notes individuelles des joueurs.

Delavallée (7): précieux dans son intervention face à Promise David au petit rectangle, tout heureux de voir la frappe de Van de Perre s'écraser sur le poteau par la suite. Moins sollicité sur des occasions franches en seconde mi-temps mais tout de même quelques anticipations bien senties.

Van den Kerkhof (7) : un bon test pour lui face à une équipe de l'Union traditionnellement très active sur les flancs. Il s'en est très bien sorti face à Louis Patris et Guilherme, sortant à bon escient.

Ousou (6,5) : assez attentif lorsque Promise David tentait de prendre la profondeur. L'Union a par moment abusé de longs ballons, qu'a parfaitement négociés le capitaine carolo.

La défense toujours aussi solide

Keita (6) : très prompt dans ses anticipations sur Anouar Ait El Hadj, qui n'a eu le loisir de se retourner que quand il dézonait. Fuseini s'est montré menaçant à son entrée au jeu.

Nzita (6) : de solides duels avec Khalaili qui ont penché d'un côté puis de l'autre. Parfois déstabilisé par la vitesse de son opposant, mais aussi quelques centres dangereux à la clé.



Camara (6) : l'intensité du milieu de terrain unioniste l'a contraint à se montrer plus sobre que d'habitude. Même si sa perte de balle aux abords de son rectangle a failli coûter très cher sur la phase du poteau de Kamiel Van de Perre.

Titraoui (8) : souverain au milieu de terrain. Si Adem Zorgane a dû se faire calmer par David Hubert à la demi-heure, c'est en grande partie à cause de son ancien coéquipier, qui a dicté le jeu comme il aurait aimé le faire.

Bernier (6) : toujours aussi mobile pour attirer Patris et Sykes à devoir faire des choix dans leurs positionnements, mais sans le tranchant nécessaire pour que ses dernières passes n'aboutissent sur des occasions.

Pflücke (6,5) : très juste dans ses actions autour du rectangle, avec notamment l'une des plus belles occasions du Sporting, une frappe déviée partie en lob que Chambaere a dévié d'une claquette.

Guiagon (6) ; bien muselé par Kevin Mac Allister, qui ne l'a pas laissé avoir sa maîtrise technique habituelle sur le jeu des Zèbres.

Scheidler (8) : fauché par Burgess après une minute, il ne s'est pas démonté, résistant aux duels corps à corps imposés par la défense unioniste pour effectuer des déviations vers ses partenaires offensifs qui ont amené du déséquilibre.

