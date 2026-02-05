"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

L'Union Saint-Gilloise devra attendre le match retour au Parc Duden pour faire la différence contre Charleroi. En attendant, David Hubert revient sur cette manche aller au Mambourg.

Face à une équipe de Charleroi qui gagnait tout contre les gros ces dernières semaines, l'Union ne s'est pas présentée la fleur au fusil dans le Pays Noir. Les Saint-Gillois n'ont pas réalisé une mauvaise opération en ramenant le 0-0 : tout se jouera au Parc Duden.

"Cela a ressemblé à un match de Coupe ; surtout à un match aller de Coupe", explique David Hubert en conférence de presse. "Ce n'était pas le plus beau match, entre deux équipes qui ne voulaient pas encaisser. C'était surtout du jeu direct, avec des duels et des deuxièmes ballons à jouer, sur un terrain qui n'était pas facile pour proposer un jeu fluide".

Deux titulaires blessés ?

L'entraîneur unioniste a également abordé ses deux joueurs blessés. Kjell Scherpen a d'abord dû céder sa place en première mi-temps sans avoir forcément été bousculé dans un duel. En seconde, Anan Khalaili a dû sortir sur civière après un gros contact avec Aurélien Scheidler dans le rectangle.

Pour son gardien, Hubert se montre rassurant : "Kjell a ressenti une petite douleur sur un dégagement, mais ça n'avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Il est sorti surtout par précaution et n'a pas ressenti de coup de couteau. On pense qu'il s'agit d'une petite contracture et qu'il n'en aura que pour quelques jours".

Plus de peur que de mal également de Khalaili ? Il a pris la chaussure de Scheidler en dégageant le ballon, ce qui lui a causé une blessure ouverte. Le staff médical lui a apposé deux points de suture, mais on espère que ce ne sera que superficiel, car il a finalement pu remarcher sur son pied gauche. Je ne suis pas radiologue, mais on peut espérer qu'il n'y ait pas de fracture". L'Union croise les doigts : l'Israélien est l'une des principales sources de créativité de l'équipe depuis son flanc gauche.