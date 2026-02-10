"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi a rendez-vous avec l'histoire et pourrait atteindre sa première finale de Coupe de Belgique depuis 1993. Mais les Zèbres doivent rester vigilants face à un début de virus dans le vestiaire, semblable à celui qui a frappé le Club de Bruges.

Le Sporting Charleroi est à 90 minutes de sa première finale de Coupe de Belgique depuis 33 ans. Mais les hommes de Hans Cornelis auront fort à faire pour se qualifier sur la pelouse du champion en titre, l’Union Saint-Gilloise.

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Zèbres a notamment fait le point sur l’infirmerie et l’état du noyau, confirmant les retours de Mardochée Nzita et Amine Boukamir.

Yassine Khalifi incertain, Etienne Camara suspendu

En revanche, Yassine Khalifi est incertain en raison d’une maladie. Plus largement, Hans Cornelis redoute que le même virus qui a frappé le Club de Bruges, privant Christos Tzolis et Roméo Vermant de leur déplacement au Standard, ne touche son vestiaire à 24 heures d’une rencontre historique pour le club.

"Cela circule dans le vestiaire, mais nous ne sommes pas les seuls. Le Club de Bruges a connu la même situation, nous devons rester très prudents", a prévenu Cornelis, cité par nos confrères de la DH.

Comme lors du déplacement au Standard, le milieu de terrain des Zèbres pourrait être fortement impacté, Etienne Camara étant suspendu pour avoir reçu sa troisième carte jaune lors du match aller. Charleroi a cependant démontré en terre liégeoise qu’il disposait de ressources, même lorsqu’il est théoriquement diminué. Remis d'une maladie lui aussi, Amine Boukamir devrait donc pouvoir accompagner Yassine Titraoui.

