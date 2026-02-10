Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi
Si le vestiaire du Sporting Charleroi est menacé par un virus, celui de l'Union Saint-Gilloise est, lui, touché par une petite vague de blessures. David Hubert déplore ainsi quatre absences pour la demi-finale retour de Croky Cup.

Le Sporting Charleroi aurait aimé l’emporter au Mambourg pour se constituer un petit matelas avant le match retour, mais a dû se contenter d’un partage face à l’Union Saint-Gilloise en demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Les Zèbres devront donc l’emporter au Parc Duden, mais leur vestiaire est menacé par un virus, comme l’a expliqué Hans Cornelis en conférence de presse. Parmi les joueurs touchés, le milieu de terrain Yassine Khalifi est incertain.

Quatre forfaits à l'Union, Ousseynou Niang le seul à ne pas revenir bientôt

Du côté de l’Union, ce sont plutôt les blessures qui affaiblissent le groupe de David Hubert. L’entraîneur s’est exprimé ce mardi en conférence de presse et a confirmé quatre forfaits pour le match retour.

"Kevin Rodriguez court sur un tapis spécial depuis peu, sa douleur au dos s’améliore. Mamadou Thierno Barry pourrait rejoindre le groupe en fin de semaine, tandis qu’il faudra attendre la semaine prochaine pour Kjell Scherpen", a précisé Hubert, cité par nos confrères du Soir.

Seule absence de longue durée : celle d’Ousseynou Niang, blessé au genou. "C’est un peu embêtant, mais nous allons essayer de faire les choses correctement. Il est en revalidation et nous allons renforcer tout ça", a ajouté l’entraîneur, qui pourrait toutefois compter sur le retour d’Anan Khalaili, mis au repos le week-end dernier contre la RAAL La Louvière après avoir reçu des points de suture au pied suite au match aller.

