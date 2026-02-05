Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Charleroi veut croire en ses chances à l'occasion de la demi-finale de la Coupe. Les supporters veulent être nombreux pour encourager leurs couleurs.

Vingt ans que le Sporting n'était plus arrivé dans le dernier carré de la Coupe. Hier, le Mambourg était comble pour défier l'Union. Le 0-0 décroché face aux Saint-Gillois conforte les Zèbres dans leur idée que tout est possible.

Si bien que comme à l'aller, les supporters carolos veulent se faire entendre dans les tribunes, en comptant le plus grand contingent possible. Les autorités bruxelloises ont fait un geste envers eux en faisant passer le nombre de supporters visiteurs autorisés de 750 à 1000.

Des milliers de demandes pour se rendre au Parc Duden

Les Storm Ultras ont salué cette décision...même s'ils poussent pour atteindre les 1200 : "C’est déjà inespéré d’obtenir un tel quota et on le mesure AMPLEMENT et RESPECTUEUSEMENT. Totalement. Notre demande (et notre insistance) s’inscrivent uniquement pour faire face à la marée de personnes qui veulent être de la partie et qui sont prêts à nous vendre leur rein pour qu’on leur attribue une place pour ce match historique (ben oui, nous et les trophées ça se voit rarement. Jamais à ce jour).

"Nous sommes prêts à utiliser notre impact pour sécuriser davantage une telle demande , prêts à venir en réunion, prêt à déposer une caution ou même à boire du Komboutcha si vraiment c’est le seul moyen", poursuit le groupe des supporters.

"Nous comprenons que le max à déjà été fait…mais nous sommes des Ultras, et nous y croirons encore jusqu’au jour pour obtenir des places supplémentaires", concluent-ils. Leur appel sera-t-il entendu ? La balle est dans le camp des autorités.



Lire aussi… Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"›