Analyse Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise a dû se contenter d'un match nul à Charleroi. Voici les notes individuelles des joueurs.

Scherpen (-) puis Chambaere (6,5) : on a rapidement vu que quelque chose n'allait pas avec Scherpen, finalement sorti en milieu de première mi-temps, sans avoir eu un seul arrêt à effectuer. Son successeur a eu plus rapidement l'occasion de se mettre en évidence sur une frappe lobée de Pflücke détournée d'une belle claquette et quelques belles anticipations dans la profondeur.

Mac Allister (7,5) : avait un client face à lui en la personne de Parfait Guiagon, qu'il aura parfaitement muselé grâce à son mordant habituel.

Burgess (7) : a marqué son territoire sur les chevilles de Scheidler après une minute mais a ensuite vécu quelques duels compliqués face au Français. A toutefois retrouvé toute son autorité en fin de match, lorsque Charleroi multipliait les centres.

Trop de précipitation à la relance

Sykes (6) : représentera toujours une menace sur phase arrêtée. Sauf qu'en enchaînant les relances dans les pieds de l'adversaire, il n'a à proprement parler pas vraiment aidé son équipe à poser son jeu et à revendiquer le moindre corner en première mi-temps. Défensivement, sa présence a toutefois fait du bien dans le dernier quart d'heure.

Patris (6) : l'une des solutions de facilités des schémas de relance unioniste en début de match, avec beaucoup de percussion à la clé mais un peu de précipitation. Pas de plus à l'aise sur son mauvais pied.

Lire aussi… "Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

Khalaili (7) : ses accélérations ont encore fait mal, il a ainsi provoqué l'une des plus belles occasions de l'Union avec ce centre en retrait qu'aurait dû exploiter Promise David au petit rectangle. Sorti sur civière après s'être sacrifié pour empêcher Scheidler d'armer une frappe dans le rectangle. Une longue absence serait un terrible coup dur pour l'Union vu son importance dans l'équipe.

Van de Perre (7) : un match à la Van de Perre, avec des anticipations, des récupérations hautes. Pas loin d'un nouveau but sur une projection bien sentie dans le rectangle, mais le poteau en a décidé autrement.

Zorgane (6) : on l'a vu pester à plusieurs reprises, déçu de voir les ballons lui passer au-dessus de la tête pour son retour au Mambourg. Du caractère qui s'est aussi affirmé sur ses récupérations à la bagarre dans le deuxième acte.

Guilherme (6,5) : le meilleur Unioniste du premier quart d'heure, l'un des rares à dribbler. Mais moins en vue par la suite et sorti par David Hubert à l'heure de jeu, sans être impliquées dans les actions les plus dangereuses de l'Union.

Ait El Hadj (5) : jamais tranquille au moment de se retourner, plusieurs mésententes avec ses partenaires offensifs et peu de phases arrêtées pour lui permettre de faire monter sa note.

David (6,5) : moins d'occasions pour se retourner et prendre la profondeur que face à Bruges. Il est toutefois impliqué sur les deux plus belles occasions de l'Union : une passe tout en finesse pour Van de Perre dans le rectangle, mais aussi une reprise trop sur Delavallée en première période.
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (11/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Union SG

Plus de news

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29
🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

22:45
Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

21:20
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

09:30
"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

07:40
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union Analyse

Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

00:08
1
Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

09:00
Le KV Malines prolonge un titulaire important

Le KV Malines prolonge un titulaire important

08:34
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

07:00
Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

22:15
C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

22:15
"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

22:00
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

21:00
Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

21:40
"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

20:20
Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

20:40
Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

Un dernier joli coup ? L'Olympic Charleroi a recruté un attaquant international en toute fin de mercato

20:00
Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

19:00
Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

18:40
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

04/02
Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

18:20
🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

18:00
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

16:20
Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

17:00
Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

16:40
Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

15:51

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved