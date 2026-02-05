Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

L'Union Saint-Gilloise a dû se contenter d'un match nul à Charleroi. Voici les notes individuelles des joueurs.

Scherpen (-) puis Chambaere (6,5) : on a rapidement vu que quelque chose n'allait pas avec Scherpen, finalement sorti en milieu de première mi-temps, sans avoir eu un seul arrêt à effectuer. Son successeur a eu plus rapidement l'occasion de se mettre en évidence sur une frappe lobée de Pflücke détournée d'une belle claquette et quelques belles anticipations dans la profondeur.

Mac Allister (7,5) : avait un client face à lui en la personne de Parfait Guiagon, qu'il aura parfaitement muselé grâce à son mordant habituel.

Burgess (7) : a marqué son territoire sur les chevilles de Scheidler après une minute mais a ensuite vécu quelques duels compliqués face au Français. A toutefois retrouvé toute son autorité en fin de match, lorsque Charleroi multipliait les centres.

Trop de précipitation à la relance

Sykes (6) : représentera toujours une menace sur phase arrêtée. Sauf qu'en enchaînant les relances dans les pieds de l'adversaire, il n'a à proprement parler pas vraiment aidé son équipe à poser son jeu et à revendiquer le moindre corner en première mi-temps. Défensivement, sa présence a toutefois fait du bien dans le dernier quart d'heure.

Patris (6) : l'une des solutions de facilités des schémas de relance unioniste en début de match, avec beaucoup de percussion à la clé mais un peu de précipitation. Pas de plus à l'aise sur son mauvais pied.



Khalaili (7) : ses accélérations ont encore fait mal, il a ainsi provoqué l'une des plus belles occasions de l'Union avec ce centre en retrait qu'aurait dû exploiter Promise David au petit rectangle. Sorti sur civière après s'être sacrifié pour empêcher Scheidler d'armer une frappe dans le rectangle. Une longue absence serait un terrible coup dur pour l'Union vu son importance dans l'équipe.

Van de Perre (7) : un match à la Van de Perre, avec des anticipations, des récupérations hautes. Pas loin d'un nouveau but sur une projection bien sentie dans le rectangle, mais le poteau en a décidé autrement.

Zorgane (6) : on l'a vu pester à plusieurs reprises, déçu de voir les ballons lui passer au-dessus de la tête pour son retour au Mambourg. Du caractère qui s'est aussi affirmé sur ses récupérations à la bagarre dans le deuxième acte.

Guilherme (6,5) : le meilleur Unioniste du premier quart d'heure, l'un des rares à dribbler. Mais moins en vue par la suite et sorti par David Hubert à l'heure de jeu, sans être impliquées dans les actions les plus dangereuses de l'Union.

Ait El Hadj (5) : jamais tranquille au moment de se retourner, plusieurs mésententes avec ses partenaires offensifs et peu de phases arrêtées pour lui permettre de faire monter sa note.

David (6,5) : moins d'occasions pour se retourner et prendre la profondeur que face à Bruges. Il est toutefois impliqué sur les deux plus belles occasions de l'Union : une passe tout en finesse pour Van de Perre dans le rectangle, mais aussi une reprise trop sur Delavallée en première période.

