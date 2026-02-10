Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi est à la veille de son match le plus important de la saison contre l'Union. Mais Hans Cornelis veut voir ses joueurs rester eux-mêmes.

Là où l'Union commence à avoir l'habitude de ces grands rendez-vous, Charleroi retrouve le stress d'une demi-finale de Coupe pour la première fois depuis 20 ans. Cela s'est ressenti ce week-end, avec pas moins de cinq changements...et une défaite 3-4 contre le Cercle à la clé.

"La Coupe, c'est autre chose que le championnat. Nous devons gérer cette situation, et j'ai le sentiment que nous allons montrer quelque chose", explique Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. "On va jouer notre jeu, c'est le plus important, avec beaucoup d'intensité et de la confiance".

Pas le temps pour les regrets

Selon lui, le coup d'arrêt de ce week-end n'aura pas d'impact sur le vestiaire : "L’ambiance est bonne dans le groupe. J’ai fait tourner contre le Cercle. Mais si j’avais mis mes titulaires et qu’on avait perdu contre l’Union, on m’aurait critiqué. C’est la vie d’un entraîneur".

"Je n’ai aucun regret. On apprend après un match comme ça mais je ne regrette rien", poursuit-il. Le contexte sera en tout cas bien différent : "C’est à moi de mettre en confiance mes joueurs. C’est normal que ce soit plus stressant qu’un match de championnat mais on doit gérer. Le match aller nous a donné confiance. On ne doit pas gagner mais on veut gagner et c’est important".

Lire aussi… "Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht
La dernière équipe à s'être imposée au Parc Duden en match officiel ? Malines, il y a pratiquement un an. Depuis, Besnik Hasi (alors sur le banc du KV) a eu l'occasion de se faire virer deux fois. Mais Cornelis tient à rappeler que toutes les séries ont une fin : "Personne n'avait marqué contre nous en 2026 puis le Cercle a marqué quatre fois. Il faut toujours y croire". Les Zèbres devront toutefois s'adapter au milieu, avec la suspension d'Etienne Camara et l'absence de Yassine Khalifi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (11/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Union SG

Plus de news

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

"Ce qui se passe là-bas est navrant" : David Hubert commence à avoir de la peine pour Anderlecht

19:30
Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

Meilleur buteur du championnat : un ancien flop de Charleroi réalise la saison de sa vie

21:20
Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

Charleroi menacé par un virus, l'Union par les blessures : David Hubert privé de quatre joueurs ce mercredi

15:30
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

"Cela circule dans le vestiaire" : gare au virus à Charleroi avant la demi-finale de Coupe contre l'Union

14:30
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40
Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

Un scénario à la 777 Partners ? Le sort du RWDM en train de basculer...bien loin de Molenbeek

20:40
Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

Edward Still, loin d'être une surprise ? Les révélations de la presse anglaise sur les manières de Watford

21:00
1
Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

Et cet été ? Le dernier transfert de Renard met-il déjà son remplaçant dans l'embarras à Anderlecht ?

20:20
2
Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter" Réaction

Le nouveau chouchou de l'Union a connu la guerre en Ukraine : "Je voulais lui faire tout arrêter"

14:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Henry

18:20
Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

Son bilan est catastrophique : l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht est viré de l'Ajax

19:00
Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

Un besoin devenu une force pour l'Antwerp : vivre sans l'argent de Paul Gheysens pourrait rapporter gros

18:40
Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

Le mercato pas encore tout à fait terminé ! Vers un départ tardif du Standard pour Thomas Henry ?

18:20
Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

Prix prestigieux pour Konstantinos Karetsas, remis par une icône locale

18:00
Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Au Parlement fédéral de trancher : une nation européenne va-t-elle boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:30
 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

 Sorti sur civière vendredi, Simon Paulet connaît la durée de son absence au RFC Liège

17:00
Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

Échange de talents : Anderlecht cède un champion U15 à un autre club belge et récupère un défenseur central

16:30
En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

En fin de contrat, Hugo Cuypers sur le départ de Chicago... pour laisser place à une star mondiale ?

16:00
Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

Champion avec les U15 d'Anderlecht, ce jeune talent quitte Neerpede pour rejoindre un autre club belge !

15:00
Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

Une rare chance à saisir : Maarten Vandevoordt pour stopper Vincent Kompany et le Bayern ?

14:00
Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

Le soleil dans la nuit à Anderlecht : Nathan De Cat parmi les meilleurs milieux U19 au monde

13:31
1
Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

Nouveau défi de taille pour Vincent Kompany au Bayern : "On ne gagnera pas tous les matchs 5-0"

13:00
La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

Il n'est pas encore en règle : Sébastien Pocognoli coûte une lourde amende à Monaco à chaque match de Ligue 1

12:30
1
Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

Le Barça provisoirement sans président : pourquoi Joan Laporta a démissionné de ses fonctions

12:00
Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait Analyse

Table rase à Anderlecht : à Neerpede, la tempête se faisait sentir depuis longtemps, et Besnik Hasi le savait

11:40
Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

11:20
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

09:30
Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

09:00
L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

06:30
1
Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

08:30
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
3
Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved