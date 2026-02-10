Cornelis va devoir s'inspirer...de Besnik Hasi : le plan de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Union

Charleroi est à la veille de son match le plus important de la saison contre l'Union. Mais Hans Cornelis veut voir ses joueurs rester eux-mêmes.

Là où l'Union commence à avoir l'habitude de ces grands rendez-vous, Charleroi retrouve le stress d'une demi-finale de Coupe pour la première fois depuis 20 ans. Cela s'est ressenti ce week-end, avec pas moins de cinq changements...et une défaite 3-4 contre le Cercle à la clé.

"La Coupe, c'est autre chose que le championnat. Nous devons gérer cette situation, et j'ai le sentiment que nous allons montrer quelque chose", explique Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. "On va jouer notre jeu, c'est le plus important, avec beaucoup d'intensité et de la confiance".

Pas le temps pour les regrets

Selon lui, le coup d'arrêt de ce week-end n'aura pas d'impact sur le vestiaire : "L’ambiance est bonne dans le groupe. J’ai fait tourner contre le Cercle. Mais si j’avais mis mes titulaires et qu’on avait perdu contre l’Union, on m’aurait critiqué. C’est la vie d’un entraîneur".

"Je n’ai aucun regret. On apprend après un match comme ça mais je ne regrette rien", poursuit-il. Le contexte sera en tout cas bien différent : "C’est à moi de mettre en confiance mes joueurs. C’est normal que ce soit plus stressant qu’un match de championnat mais on doit gérer. Le match aller nous a donné confiance. On ne doit pas gagner mais on veut gagner et c’est important".

La dernière équipe à s'être imposée au Parc Duden en match officiel ? Malines, il y a pratiquement un an. Depuis, Besnik Hasi (alors sur le banc du KV) a eu l'occasion de se faire virer deux fois. Mais Cornelis tient à rappeler que toutes les séries ont une fin : "Personne n'avait marqué contre nous en 2026 puis le Cercle a marqué quatre fois. Il faut toujours y croire". Les Zèbres devront toutefois s'adapter au milieu, avec la suspension d'Etienne Camara et l'absence de Yassine Khalifi.