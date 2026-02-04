🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

L'Union Saint-Gilloise n'a pas seulement perdu Kjell Scherpen sur blessure lors de son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique. Anan Khalaili a lui aussi quitté ses partenaires à vingt minutes du terme, en larmes.

Dans un début d’année 2026 déjà chargé, l’Union Saint-Gilloise se déplaçait au Sporting Charleroi ce mercredi soir pour la demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Une rencontre durant laquelle David Hubert a dû procéder à un premier changement après seulement 25 minutes : après s’être allongé sur la pelouse à deux reprises, Kjell Scherpen a quitté ses partenaires, remplacé par Vic Chambaere.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’infirmerie unioniste a accueilli un deuxième joueur plus tard dans la soirée : Anan Khalaili, sorti sur civière, en larmes, après avoir contré une frappe d’Aurélien Scheidler.

Anan Khalaili sorti sur civière, en larmes

Le flanc droit de l’Union s’est très rapidement tenu la cheville sur laquelle Scheidler avait lourdement frappé en tentant de reprendre le ballon dans le petit rectangle pour ouvrir la marque.

L’attaquant français pourrait avoir causé des dégâts sérieux dans la cheville du joueur de 21 ans, dont la situation sera analysée ce soir et demain afin de déterminer un éventuel temps d’absence. Il s’agit en tout cas de deux blessures importantes dans l’effectif de l’Union avant d’autres échéances cruciales.



