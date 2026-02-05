"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

Les joueurs de Charleroi étaient partagés entre deux sentiments à l'issue du 0-0 contre l'Union. A l'image d'Aurélien Scheidler, le groupe est fier d'avoir résisté au champion de Belgique en titre, mais repart avec un goût de trop peu.

Si l'Union confirme sa solidité défensive (6 matchs sans prendre de buts sur les 7 derniers disputés), Charleroi fait mieux encore : toujours pas de but encaissé en 2026. Deux dynamiques qui ont, presque logiquement, accouché d'un 0-0.

"On ne concède pas de but, c'est ce qui compte ce soir, ça fait plusieurs matchs que c'est le cas, on est assez solides. La semaine prochaine, on ira à l'Union pour gagner. Ce qui nous a manqué pour faire la différence ? Sans doute le dernier ou l'avant-dernier geste", constate Aurélien Scheidler à notre micro.

Au combat pendant 90 minutes

L'attaquant français a livré un gros match, faisant plus que rivaliser dans ses duels avec Christian Burgess : "On sait que quand on joue l'Union, c'est un match compliqué. Avec les trois gaillards derrière, c'est toujours particulier. Mais j'essaye toujours de faire mon maximum dos au but. J'espère que cette occasion face au but viendra au match retour".

Hier, les Zèbres ont été poussés par un Mambourg sold out depuis des semaines : "Ce sont des sensations de fou. On sort pour l'échauffement et on voit que le stade est full. On sent tout de suite que tout le monde est derrière nous, c'est incroyable. J'espère qu'ils vont continuer jusqu'à la fin de la saison et qu'on leur rendra sur le terrain. Quand on voit une affluence comme ça, on ne peut que se donner à 100% sur le terrain".

Un supplément d'âme qui vient encore renforcer l'état d'esprit conquérant du groupe : "Quand on commence le match, on sent qu'on peut le gagner. Je crois que c'est ce qui fait la différence. On est sereins et on a confiance en nous". Une confiance qu'il faudra conserver en vue du match retour au Parc Duden, où personne n'est venu s'imposer depuis le 16 février.