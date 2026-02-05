Réaction "Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les joueurs de Charleroi étaient partagés entre deux sentiments à l'issue du 0-0 contre l'Union. A l'image d'Aurélien Scheidler, le groupe est fier d'avoir résisté au champion de Belgique en titre, mais repart avec un goût de trop peu.

Si l'Union confirme sa solidité défensive (6 matchs sans prendre de buts sur les 7 derniers disputés), Charleroi fait mieux encore : toujours pas de but encaissé en 2026. Deux dynamiques qui ont, presque logiquement, accouché d'un 0-0.

"On ne concède pas de but, c'est ce qui compte ce soir, ça fait plusieurs matchs que c'est le cas, on est assez solides. La semaine prochaine, on ira à l'Union pour gagner. Ce qui nous a manqué pour faire la différence ? Sans doute le dernier ou l'avant-dernier geste", constate Aurélien Scheidler à notre micro.

Au combat pendant 90 minutes

L'attaquant français a livré un gros match, faisant plus que rivaliser dans ses duels avec Christian Burgess : "On sait que quand on joue l'Union, c'est un match compliqué. Avec les trois gaillards derrière, c'est toujours particulier. Mais j'essaye toujours de faire mon maximum dos au but. J'espère que cette occasion face au but viendra au match retour".

Hier, les Zèbres ont été poussés par un Mambourg sold out depuis des semaines : "Ce sont des sensations de fou. On sort pour l'échauffement et on voit que le stade est full. On sent tout de suite que tout le monde est derrière nous, c'est incroyable. J'espère qu'ils vont continuer jusqu'à la fin de la saison et qu'on leur rendra sur le terrain. Quand on voit une affluence comme ça, on ne peut que se donner à 100% sur le terrain".

Lire aussi… "Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union
Un supplément d'âme qui vient encore renforcer l'état d'esprit conquérant du groupe : "Quand on commence le match, on sent qu'on peut le gagner. Je crois que c'est ce qui fait la différence. On est sereins et on a confiance en nous". Une confiance qu'il faudra conserver en vue du match retour au Parc Duden, où personne n'est venu s'imposer depuis le 16 février.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Union SG

Plus de news

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
1
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

07:20
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

22:45
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
1
Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

21:20
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

11:20
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
1
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

09:30
"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

07:40
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union Analyse

Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

00:08
2
Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

09:00
Le KV Malines prolonge un titulaire important

Le KV Malines prolonge un titulaire important

08:34
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

22:15
C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

22:15
"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

22:00
Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

21:00
Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

21:40
Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

20:40
Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

Le mercato n'est pas fini partout : l'Union aurait repoussé une offre de dernière minute pour un titulaire

19:30
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

04/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved