Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

Mardochée Nzita a marqué son premier but pour Charleroi. Un coup de tête décidé qui a sécurisé la qualification du Sporting pour les quarts de finale.

Arrivé du Beerschot pour 600 000 euros il y a un an et demi, Mardochée Nzita avait déjà délivré deux assists avec Charleroi. Voici désormais un but : après être passé devant son homme au deuxième poteau, le latéral carolo est arrivé lancé pour reprendre un bon centre de Yacine Titraoui et faire le break à l'entame du dernier quart d'heure.

"Je suis content. C'est une tête rageuse, même si j'ai fermé les yeux. C'est arrivé très vite, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai juste senti que c'était comme ça,,que je devais être là. Peut-être que je l'aurais raté si je les avais ouvert", explique-t-il après la rencontre.

Comme au bon vieux temps

L'ancien Diablotin a inscrit le neuvième but de sa carrière professionnelle. "Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'évoluais en attaque ou au milieu de terrain à Anderlecht. Quand Yacine allait centrer, je sentais que je devais être là. Je l'ai mis et ça me fait plaisir. C'est toujours un bon coup de boost".

Lire aussi… La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"›Nzita a été formé jusqu'à ses 19 ans à Neerpede. Mais le passage des U21 au monde professionnel, c'est en Italie qu'il l'a vécu, du côté de Perugia, puis de Pescara, d'où le Beerschot l'a rapatrié. Le Belgo-congolais n'est pas invité à se retrouver aussi souvent dans le rectangle qu'au Kiel ou lors de ses jeunes années mauves, mais n'hésite jamais à porter le danger sur son flanc.

Son but a éteint les derniers espoirs de Malines, qui n'avait rien montré jusque-là. "Ça fait toujours plaisir de passer des tours en Coupe. C'est une compétition importante pour nous. On ne voulait pas tomber dans le piège des longs ballons et on a géré le match du début à la fin". Au moment de son interview, Mardochée Nzita ne connaissait pas encore l'adversaire sur la route des Zèbres en quart de finale. Le groupe a appris plus tard que ce serait le Club de Bruges, une véritable affiche pour couronner le tout.