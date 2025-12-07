Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Charleroi rejoue contre Malines après sa victoire en Coupe. Les Carolos veulent enchaîner, mais les Malinois espèrent prendre leur revanche.

Charleroi retrouve Malines ce dimanche à 13h30, quelques jours après leur match en Coupe de Belgique. Jeudi, les Carolos avaient gagné 2-0 et décroché leur place en quarts, où ils affronteront le Club de Bruges. Cette fois, Malines jouera chez lui et aura un goût de revanche en tête.

Un match différent ?

Du côté de Charleroi, on sait que certains joueurs ont encaissé des coups jeudi soir. Le staff suit ça de près pour éviter la casse. Fred Vanderbiest va sûrement opérer des changements par rapport au match de Coupe.

Rik De Mil a insisté en conférence de presse sur la nécessité d’être prêt pour ce deuxième duel en quelques jours. Il s’attend à une équipe malinoise beaucoup plus agressive.

Le coach carolo prévoit des changements tactiques. Selon lui, Malines pourrait revoir totalement son approche. "Il faudra être prêt à ça, tout comme à un changement tactique, car Vanderbiest en a parlé après le match de Coupe."

Charleroi refuse de tomber dans l’idée d’une revanche. Le staff veut garder la même mentalité que jeudi, mais De Mil sait que le contexte sera différent. "On repart à zéro, mais on sait très bien que Malines va vouloir frapper fort chez lui. On devra répondre présent dans l’intensité, sinon on sera vite en difficulté.

Jupiler Pro League
Charleroi
KV Malines
Rik De Mil

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 13:30 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
