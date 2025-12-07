Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

Charleroi s'est incliné 1-0 à Malines. Les Zèbres ne sont pas parvenus à retrouver le chemin des filets en championnat.

C'est la magie du calendrier : trois jours après n'avoir strictement rien montré au Mambourg, Malines avait l'occasion de se venger de cette élimination en Coupe de Belgique. Charleroi s'est présenté derrière les Casernes avec un onze inchangé mais n'a pas commencé avec la même maîtrise que jeudi soir.

Revanchard, Malines a directement pris les choses en main et a ouvert le score sur sa première occasion, un centre de Mathis Servais repris par Thérence Koudou, laissé trop seul par Mardochée Nzita (15e, 1-0). Charleroi a répliqué cinq minutes plus tard avec une grosse occasion pour Nzita. Mais c'est Cheick Keita qui a malencontreusement dévié la tentative de son coéquipier dans le rectangle.

Pas la même solidité qu'en Coupe

La première mi-temps était toutefois à l'avantage du KV, qui s'est encore forgé deux belles occasions via Kerim Mrabti. Malgré cela, le score est resté de 1-0 jusqu'à la pause. Dos au mur, le Sporting a mis du temps à se montrer dangereux en deuxième mi-temps. A part une tentative de Pflücke, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir Charleroi remettre son adversaire sous pression.

Lewin Blum et Jakob Romsaas ont fait le nécessaire pour s'imposer sur deux centres successifs mais n'ont pas réussi à trouver la cible. Sous pression, Malines a failli rompre, avec une intervention de Mory Konaté pas loin de se transformer en but contre son camp et une reprise tout juste à côté de Blum.

Charleroi se sera réveillé trop tard, sans parvenir à cadrer le moindre tir : les Zèbres s'inclinent 1-0, le troisième match de rang sans marquer en championnat. Les hommes de Rik De Mil n'ont gagné que deux de leurs dix derniers matchs dans la compétition et restent dixièmes. De son côté, Malines retrouve le sourire après la soirée morose d'il y a trois jours et retrouve sa cinquième place.