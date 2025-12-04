Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Charleroi a livré un match très appliqué pour se hisser en quart de finale. Voici les notes des Zèbres à l'issue de la victoire 2-0 contre Malines.

Koné (6) : Charleroi aurait pu jouer sans gardien, ou presque : pas le moindre arrêt à effectuer.

Blum (6,5) : une nouvelle occasion de se montrer en l'absence de Van den Kerkhof, plus de liberté offensive que face à la RAAL et cela s'est vu. Ses deux premiers centres ont débouché sur les deux premières occasions (une reprise de Guiagon et un centre mal calibré retombé sur la latte). Plus discret par la suite.

Ousou (6) : un match très confortable pour le retour de suspension du capitaine, très peu mis sous pression par Lion Lauberbach.

Keita (6) : nouveau match sans histoire, sans fioriture à la relance, solide dans les duels.

Lire aussi… Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart›Nzita (7) : assez peu de pénétrations sur son flanc, mais il n'en a fallu qu'une pour faire mouche, avec une percée diablement décidée pour faire le break.

Camara (5,5) : quelques touches de balles inutiles qui n'ont pas toujours aidé à accélérer le jeu mais de la disponibilité pour offrir des solutions à ses défenseurs.

Titraoui (7): des projections bien senties, dont celle qui amène le 2-0. Son centre sur le but du break d'Nzita est tout simplement parfait.

Guiagon (7) : une première mi-temps sur la lancée de ses dernières semaines hésitantes. Mais l'Ivoirien a pris ses responsabilités en convertissant le penalty pour ouvrir le score. Et cela lui a fait du bien : la suite de son match était bien plus assurée, avec un crochet court retrouvé des coups francs magnifiquement donnés.

Plücke (7) : ses accélérations ont fait mal, plus présent dans le jeu que ces dernières semaines. Décisif grâce au penalty forcé sur corner. Le plus applaudi lors du tour d'honneur.

Bernier (6) : peu d'occasions de faire la différence en un-contre-un mais beaucoup de travail au service du collectif.

Scheidler (6,5) : très peu au ballon dans la zone dangereuse, moins de succès dans ses remises qu'à l'accoutumée mais bon nombre de duels gagnés. Deux opportunités manquées pour faire 3-0 en fin de match.