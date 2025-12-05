La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

Les Malinois avaient la tête des mauvais jours après la défaite à Charleroi. Le penalty concédé en début de deuxième mi-temps a précipité la défaite de l'équipe.

Malines n'a pratiquement rien montré au Mambourg : "On peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'occasions franches que nous avons eues", reconnaît Myron Van Brederode à l'interview. Pourtant, il y avait encore la place pour redresser le tir à la pause : le score était toujours de 0-0. Fred Vanderbiest a alors fait monter Moncef Zerki.

Mais cela ne s'est pas transformé en changement gagnant pour autant : cinq minutes après son entrée, le jeune latéral (l'une des révélations du début de saison) s'est rendu coupable d'un accrochage assez flagrant sur Patrick Pflücke dans le rectangle. Le penalty transformé par Parfait Guiagon a lancé Charleroi.

Une erreur de jeunesse

En bon capitaine, Fredrik Hammar a cherché à protéger son coéquipier, même s'il ne cachait pas sa frustration : "C'est un double coup dur, car c'est une erreur stupide, mais je ne suis pas du genre à critiquer un joueur pendant un match s'il donne tout, et je ne vais pas non plus dire du mal d'un joueur après la rencontre. Faire quelque chose comme ça ne serait pas utile. Nous avons un groupe jeune. J'essaie toujours d'être le capitaine qui insuffle de l'énergie".

En conférence de presse, Fred Vanderbiest l'a moins ménagé : "Il a commis une erreur de jeunesse ; il n'aurait même pas dû avoir à dégager le ballon, car il était déjà sorti. Je ne lui en ai pas encore parlé, sinon j'aurais dit des choses que je regretterais".

Lire aussi… Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"›Après la défaite contre le Standard, c'est une nouvelle prestation assez insipide de la part du KV : "Il y a deux semaines, tout allait pour le mieux, mais maintenant, la situation est complètement différente. Nous ne jouons pas moins bien, mais nous nous créons beaucoup moins d'occasions. Cette défaite est peut-être la plus difficile à encaisser cette saison, car la coupe est très importante pour nous".