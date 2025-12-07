🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

Rik de Mil a envoyé un message clair à ses joueurs après la défaite à Malines. S'ils rêvent d'évoluer un jour dans un grand championnat européen, ils devront être performants tous les trois jours, ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire.

Malines a pris sa revanche sur le Sporting Charleroi ce dimanche et s’est imposé derrière les casernes (1-0) dans le cadre de la 17e journée de la Jupiler Pro League.

Complètement à côté de leurs pompes en première période, les Zèbres ont tenté de réagir après le repos mais n’ont jamais été en mesure de revenir dans la rencontre. Les cadres que sont Parfait Guiagon, Patrick Pflücke ou encore Aurélien Scheidler n’ont pas répondu présents.

Le message fort de Rik de Mil aux joueurs de Charleroi

C’est d’ailleurs ce que soulignait Rik de Mil dans son analyse d’après-match. Le T1 du Sporting Charleroi n’a pas manqué d’envoyer un message clair à ses joueurs dans la salle de presse de l’AFAS Stadion.

"Tous mes joueurs ont l’ambition d’évoluer dans un plus grand club que Charleroi et dans un plus grand championnat. Mais pour ça, ils doivent apprendre à être performants tous les trois jours. L’expérience et le caractère, c’est ce qui compte dans les moments difficiles, et c’est ce qui nous a manqué."

Rik de Mil ne cherche pas d’excuses et sait que la prestation de ses joueurs était insuffisante. "Si vous voulez jouer au plus haut niveau européen, vous devez afficher le même état d’esprit tous les jours et être capables de vous montrer conquérants aussi à l’extérieur. C’est encore un processus d’apprentissage pour ces joueurs, qui y parviendront tôt ou tard."

Habituellement l’un des fers de lance de l’attaque des Zèbres, Parfait Guiagon a particulièrement déçu son entraîneur. Il n’a d’ailleurs même pas disputé la seconde période. "Je sentais qu’il n’était pas dans le match, sa prestation n’était pas suffisante. C’est pourquoi j’ai effectué ce changement. Chaque joueur peut connaître un mauvais jour, mais je m’attendais à mieux de sa part", a conclu Rik de Mil.