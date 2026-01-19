Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

L'arbitrage a encore une fois été au coeur de certains débats le week-end passé, notamment après Gand-Anderlecht. Colin Coosemans, fautif sur un penalty gantois, a été particulièrement acide.

"Sans le match de mardi, ce penalty n'aurait jamais été sifflé" : voilà ce que déclarait Colin Coosemans dimanche après la défaite anderlechtoise à la Planet Group Arena. Sous-entendu : les critiques à l'encontre de l'arbitrage après que Marco Kana ait échappé à l'expulsion (et notamment les critiques de Hein Vanhaezebrouck, nommé par Coosemans) auraient influénce l'arbitre à Gand.

Jonathan Lardot a naturellement répondu au gardien de but du RSCA dans le cadre de l'émission Under Review, qui revient chaque lundi sur les décisions arbitrales du week-end. "C'est une décision plus que justifiée. Coosemans sort de son petit rectangle et tente de jouer le ballon", reconnaît le patron de l'arbitrage belge sur DAZN.

Coosemans a bel et bien fait faute

C'est en effet la défense de Colin Coosemans, qui estime qu'il touche le ballon, ce qui évacue toute faute. "On peut se demander s'il touche le ballon mais même dans ce cas, le contact aurait eu lieu simultanément avec le visage de Paskotsi", estime Lardot. "Il touche son adversaire au visage avec les poings, qu'il ait ou non touché le ballon n'a aucune importance".

Bref : "Lawrence Visser a parfaitement appliqué le règlement", résume Jonathan Lardot, qui précise que le temps de réflexion de l'arbitre principal s'explique par le protocole qui "exige qu'il vérifie d'abord si l'équipe qui a subi la faute peut marquer ou non".

Lire aussi… Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé ›

Quant aux insinuations du capitaine anderlechtois, elles ne sont pas du goût du patron de l'arbitrage belge : "Je pense que chacun devrait se concentrer sur sa propre performance", conclut Mr Lardot.